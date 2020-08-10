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Ведущий "Модного приговора" оценил указ Путина о каракулевых шапках
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев усмотрел в указе президента России Владимира Путина о лишении полковников и высших офицеров Вооруженных... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:58
2020-08-10T19:58
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
мода
безопасность
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, владимир путин, мода, безопасность, общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев
усмотрел в указе
президента России Владимира Путина
о лишении полковников и высших офицеров Вооруженных сил каракулевых шапок экологическую подоплеку. Своим мнением историк моды поделился с радиостанцией "Говорит Москва"
.
"Берегут маленьких барашек, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок", — сказал он.
Ведущий также призвал рассмотреть идею о лишении ресторанов возможности готовить блюда из баранины и ягнятины.
"Если мы против каракуля, значит, мы против мяса и кожи. Может, у нас в стране будет введено обязательное веганство", — порассуждал Васильев.
Историк моды также признал, что понимает, откуда в России появилась традиция носить эти головные уборы. По его словам, их использование связано с неоднородным климатом в стране.
"Наши Вооруженные силы расположены в разных частях страны: и в Сибири, и на Крайнем Севере, и на Чукотке. Там и ветры сильные, и мороз крепчал. Мех в русской военной форме используется неслучайно, он оберегает не только голову, но и уши наших доблестных военных", — заключил он.
После указа президента каракулевые шапки заменят на меховые с козырьком, высшие чины будут надевать головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.