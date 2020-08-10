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Ведущий "Модного приговора" оценил указ Путина о каракулевых шапках
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев усмотрел в указе президента России Владимира Путина о лишении полковников и высших офицеров Вооруженных... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:58
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
мода
безопасность
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, вооруженные силы рф, владимир путин, мода, безопасность, общество

Ведущий "Модного приговора" оценил указ Путина о каракулевых шапках

19:58 10.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев усмотрел в указе президента России Владимира Путина о лишении полковников и высших офицеров Вооруженных сил каракулевых шапок экологическую подоплеку. Своим мнением историк моды поделился с радиостанцией "Говорит Москва".
"Берегут маленьких барашек, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок", — сказал он.
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Ведущий также призвал рассмотреть идею о лишении ресторанов возможности готовить блюда из баранины и ягнятины.
"Если мы против каракуля, значит, мы против мяса и кожи. Может, у нас в стране будет введено обязательное веганство", — порассуждал Васильев.
Историк моды также признал, что понимает, откуда в России появилась традиция носить эти головные уборы. По его словам, их использование связано с неоднородным климатом в стране.
"Наши Вооруженные силы расположены в разных частях страны: и в Сибири, и на Крайнем Севере, и на Чукотке. Там и ветры сильные, и мороз крепчал. Мех в русской военной форме используется неслучайно, он оберегает не только голову, но и уши наших доблестных военных", — заключил он.
После указа президента каракулевые шапки заменят на меховые с козырьком, высшие чины будут надевать головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.
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РоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинмодаБезопасностьОбщество
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