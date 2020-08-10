Ведущий "Модного приговора" оценил указ Путина о каракулевых шапках

"Берегут маленьких барашек, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок", — сказал он.

Ведущий также призвал рассмотреть идею о лишении ресторанов возможности готовить блюда из баранины и ягнятины.

"Если мы против каракуля, значит, мы против мяса и кожи. Может, у нас в стране будет введено обязательное веганство", — порассуждал Васильев.

Историк моды также признал, что понимает, откуда в России появилась традиция носить эти головные уборы. По его словам, их использование связано с неоднородным климатом в стране.

"Наши Вооруженные силы расположены в разных частях страны: и в Сибири, и на Крайнем Севере, и на Чукотке. Там и ветры сильные, и мороз крепчал. Мех в русской военной форме используется неслучайно, он оберегает не только голову, но и уши наших доблестных военных", — заключил он.