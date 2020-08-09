https://ria.ru/20200809/1575556763.html
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T18:15
2020-08-09T19:20
россия
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20180122/1513104340.html
alf semenovitsh
Лучше бы лишил Силуанова и Набиуллину права принимать решения!
683
Аполлон Колуненко
Напрасно. Каракулевая шапка, а еше лучше - папаха издали была похожа на мозги...
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202
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575556900_0:27:536:329_1400x0_80_0_0_a11c25779eea05301f6ec971773cf125.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность