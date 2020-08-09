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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T19:20
россия
владимир путин
безопасность
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россия, владимир путин, безопасность

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС

18:15 09.08.2020 (обновлено: 19:20 09.08.2020)
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© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооруженных сил. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь полковники будут надевать меховые шапки с козырьком, а стоящие выше по званию офицеры — головные уборы с шитьем пятипроцентного золочения.
Минобороны продолжает совершенствовать систему обеспечения вещевым довольствием. Ключевое изменение произошло в 2014 году, когда военное ведомство полностью отказалось от портянок.
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