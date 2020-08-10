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На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке
Рабочие Белорусского металлургического завода в комментарии радиостанции Business FM назвали сообщения СМИ о забастовке на предприятии преувеличенными. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:16
2020-08-10T20:03
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viki miks
30 лет... Нам понадобилось 30 лет, чтобы научиться противостоять соросу. Мы потеряли Украину, но белорусы молодцы..
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Mz
Я смотрю, что Спутник Беларусь побратался с Дождём. Инфа от них похожая идёт...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Рабочие Белорусского металлургического завода в комментарии радиостанции Business FM
назвали сообщения СМИ о забастовке на предприятии преувеличенными.
Один из сотрудников по имени Богдан отметил, что на комбинате "были люди, которые возмущались", с ними провел совещание гендиректор.
"Вообще, конечно, настроения нет, но такого, что забастовка, нет", — заявил он. Мужчина добавил, что спецтехники и автозаков около цехов не видел.
Роман также оценил обстановку на предприятии как спокойную.
"Я на своем месте, я работаю. Я не знаю, что там где творится", — сказал он.
Алексей, находящийся на карантине, заявил, что не может созвониться с коллегами из-за проблем со связью. Беспорядков в городе он также не увидел.
"Утром чуть побибикали, после выборов тоже чуть-чуть, а так спокойно. Я был на балконе где-то в час ночи, ничего не было. Криков не было, марширующих людей не было, ничего", — рассказал он.
О приостановке работы
некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе ранее со ссылкой на источники сообщил Sputnik Беларусь
. Отмечалось, что руководство предприятия не выходило на связь, а подтвердить или опровергнуть данные о забастовке не было возможности из-за отсутствия связи с собеседниками на местах.