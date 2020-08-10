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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575605782.html
На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке
Рабочие Белорусского металлургического завода в комментарии радиостанции Business FM назвали сообщения СМИ о забастовке на предприятии преувеличенными. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:03
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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белоруссия, в мире

На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

19:16 10.08.2020 (обновлено: 20:03 10.08.2020)
48660
© РИА Новости / Ю. ИвановВ сталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода
В сталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода
© РИА Новости / Ю. Иванов
В сталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рабочие Белорусского металлургического завода в комментарии радиостанции Business FM назвали сообщения СМИ о забастовке на предприятии преувеличенными.
Один из сотрудников по имени Богдан отметил, что на комбинате "были люди, которые возмущались", с ними провел совещание гендиректор.
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"Вообще, конечно, настроения нет, но такого, что забастовка, нет", — заявил он. Мужчина добавил, что спецтехники и автозаков около цехов не видел.
Роман также оценил обстановку на предприятии как спокойную.
"Я на своем месте, я работаю. Я не знаю, что там где творится", — сказал он.
Алексей, находящийся на карантине, заявил, что не может созвониться с коллегами из-за проблем со связью. Беспорядков в городе он также не увидел.
"Утром чуть побибикали, после выборов тоже чуть-чуть, а так спокойно. Я был на балконе где-то в час ночи, ничего не было. Криков не было, марширующих людей не было, ничего", — рассказал он.
О приостановке работы некоторых цехов на Белорусском металлургическом заводе ранее со ссылкой на источники сообщил Sputnik Беларусь. Отмечалось, что руководство предприятия не выходило на связь, а подтвердить или опровергнуть данные о забастовке не было возможности из-за отсутствия связи с собеседниками на местах.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
30 лет... Нам понадобилось 30 лет, чтобы научиться противостоять соросу. Мы потеряли Украину, но белорусы молодцы..
10 августа, 20:20
viki miks
61210211
Я смотрю, что Спутник Беларусь побратался с Дождём. Инфа от них похожая идёт...
10 августа, 19:52
MMz
3032301
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