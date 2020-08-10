На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рабочие Белорусского металлургического завода в комментарии радиостанции Рабочие Белорусского металлургического завода в комментарии радиостанции Business F M назвали сообщения СМИ о забастовке на предприятии преувеличенными.

Один из сотрудников по имени Богдан отметил, что на комбинате "были люди, которые возмущались", с ними провел совещание гендиректор.

"Вообще, конечно, настроения нет, но такого, что забастовка, нет", — заявил он. Мужчина добавил, что спецтехники и автозаков около цехов не видел.

Роман также оценил обстановку на предприятии как спокойную.

"Я на своем месте, я работаю. Я не знаю, что там где творится", — сказал он.

Алексей, находящийся на карантине, заявил, что не может созвониться с коллегами из-за проблем со связью. Беспорядков в городе он также не увидел.

"Утром чуть побибикали, после выборов тоже чуть-чуть, а так спокойно. Я был на балконе где-то в час ночи, ничего не было. Криков не было, марширующих людей не было, ничего", — рассказал он.