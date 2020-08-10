Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
"По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не получилось – источники перестали выходить на связь", - информирует агентство. Причина такого решения не называется.
Согласно его данным, до руководства предприятия дозвониться не удалось. Ранее представители БМЗ в беседе с агентством сообщали, что информация о готовящейся забастовке сотрудников завода не соответствует действительности.
Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет порядка 11 тысяч человек.
Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.