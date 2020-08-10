Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575591035.html
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:34
александр лукашенко
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590948_0:31:3111:1781_1400x0_80_0_0_f1bbaaf575fc59b1ff1dfdd07c182e69.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575588820.html
люди просто празднуют победу лукашенко
367
это как то влияет на девальвацию рубля?
205
71
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590948_0:31:3111:1781_1400x0_80_0_0_f1bbaaf575fc59b1ff1dfdd07c182e69.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590948_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_1f726c4869602e60a33c5c37143bcd01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575590948_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_48ec2ce218dd3efd24ef54a2282cc6a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

14:34 10.08.2020
448368
© РИА Новости / Ю. ИвановВ сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода
В сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода
© РИА Новости / Ю. Иванов
В сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
"По их данным остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не получилось – источники перестали выходить на связь", - информирует агентство. Причина такого решения не называется.
Согласно его данным, до руководства предприятия дозвониться не удалось. Ранее представители БМЗ в беседе с агентством сообщали, что информация о готовящейся забастовке сотрудников завода не соответствует действительности.
Построенный в 1984 году Белорусский металлургический завод расположен в городе Жлобин. Численность персонала составляет порядка 11 тысяч человек.
Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 13:58
"Ситуация неприемлема". СЖР о задержаниях репортеров из РФ в Минске
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.
40449295150275
Обсудить 71
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссия
Популярные комментарии
люди просто празднуют победу лукашенко
10 августа, 14:47
НЕНиколай Ефимов
18912331150
это как то влияет на девальвацию рубля?
10 августа, 14:44
yuri bakster
962421280
Рекомендуем
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
Крымские татары резко отреагировали на предложение Зеленского
Пассажирский самолет компании Аэрофлот
СМИ: "Аэрофлот" продолжил полеты в США и закрытые страны Европы
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
КГБ Белоруссии сообщил о предотвращенном покушении на Тихановскую
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соратники Тихановской озвучили итоги альтернативного подсчета голосов
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Стало известно, где находится задержанный в Минске российский журналист
Центральные улицы Минска в первый вечер после дня выборов
В Белоруссии начались новые задержания
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Надпись Вклады в отделении банка
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
В сталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода
На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке
Протесты в Минске
В Минске протестующие начали кидать в ОМОН "коктейли Молотова"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске.
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Испанский актер Антонио Бандерас и Николь Кемпел на кинофестивале в Каннах
Самый верный мачо. Антонио Бандерасу — 60
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния