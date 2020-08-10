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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575603870.html
В НАТО осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса выразил озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии, в том числе "насилием против мирных РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
нато
белоруссия
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1400x0_80_0_0_429bafa997456e3aa9ed066a6e9519f5.jpg
https://ria.ru/20200810/1575597080.html
А НАТО-то какое дело до президентских выборов в Белоруссии?
28
Ну вроде все отметились :)
14
18
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1400x0_80_0_0_429bafa997456e3aa9ed066a6e9519f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_214:0:1786:1179_1400x0_80_0_0_bbf977ff2ad9a24bc690ca6b075b9203.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_410:0:1589:1179_1400x0_80_0_0_9f8d23495b06638f176c7b7d1ffb3a44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, нато, белоруссия, в мире

В НАТО осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии

18:38 10.08.2020 (обновлено: 19:11 10.08.2020)
1692
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
БРЮССЕЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса выразил озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии, в том числе "насилием против мирных демонстрантов".
"Союзники по НАТО выразили серьезную озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в письменном заявлении генсека альянса.
Светлана Тихановская
Вчера, 16:28Протесты в Белоруссии
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
1852211357
Обсудить 18
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А НАТО-то какое дело до президентских выборов в Белоруссии?
10 августа, 18:41
Владимир Белогорский
2700001
Ну вроде все отметились :)
10 августа, 18:40
ASAlex Smolov
590000
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