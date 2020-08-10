В НАТО осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии

"Союзники по НАТО выразили серьезную озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", - говорится в письменном заявлении генсека альянса.