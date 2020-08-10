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У Николая Баскова вышел клип на песню "Девочка-космос"
Российский певец Николай Басков опубликовал на YouTube клип на танцевальный трек "Девочка-космос", посвященный первой любви. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:42
2020-08-11T03:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, youtube, николай басков
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский певец Николай Басков опубликовал на YouTube клип на танцевальный трек "Девочка-космос", посвященный первой любви.
Главный герой, 18-летний парень (Алексей Лукин), который ухаживает за своей ровесницей — милой девушкой из обеспеченной семьи, однажды встречает ее маму и увлекается. Та отвечает ему взаимностью, несмотря на разницу в возрасте. Однако их внезапная страсть вряд ли может перерасти во что-то большее.
"Где мечты, а где реальность, не всегда и разберешься. Меняется мода, меняются нравы и представления о прекрасном. Но есть то, что вне времени. Женское обаяние по-прежнему действует магически, а юность все так же привлекательна", — говорится в описании ролика.
Автором сценария стал Николай Басков. Его работу положительно оценили зрители на YouTube: "Клип с интересным и неожиданным неординарным сюжетом", "Поздравляю вас с премьерой клипа. Еще одна история любви — своеобразная. Клип займет достойное место в вашем творчестве", "Очень классный клип и песня", "Картинка и сюжет класс".
Слова и музыку песни написал Дмитрий Лорен, который ранее создал несколько хитов для дуэта Artik & Asti, в том числе "Грустный Дэнс" и "Девочка, танцуй".