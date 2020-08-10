Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575600640.html
Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма
Мировой индустрии туризма нужно минимум два года на восстановление от сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, сказал РИА РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
новости - туризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575360452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c762807a92176ba63e7797822f9d0428.jpg
https://ria.ru/20200810/1575583899.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575360452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c762807a92176ba63e7797822f9d0428.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575360452_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_e944ec1d1e647a3a94425e116eb68cd5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575360452_484:0:2532:2048_1400x0_80_0_0_e53eedab79c75a85518b314e1fa19b5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, новости - туризм, в мире

Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма

17:34 10.08.2020
1718
© REUTERS / Antonio BronicТуристы на улице Страдун в Дубровнике, Хорватия
Туристы на улице Страдун в Дубровнике, Хорватия
© REUTERS / Antonio Bronic
БРЮССЕЛЬ, 10 авг – РИА Новости, Мария Князева. Мировой индустрии туризма нужно минимум два года на восстановление от сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, сказал РИА Новости исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер (Eduardo Santander).

"Наш последний отчет показывает, что, как ожидается, (число - ред.) путешествий в Европу будет как минимум на 54% ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Хотя будет справедливым сказать, что мы ожидаем восстановления в 2021 году, однако мировой туристической экономике потребуется еще два года, чтобы вернуться к уровням 2019 года, учитывая взаимосвязанный характер воздействия коронавируса на здоровье и экономику", - сказал он.

В отчете организации, который был опубликован в начале июля, отмечается также, что туристический сектор в Европе может потерять от 14,2 до 29,5 миллионов рабочих мест в нынешнем году.
Восстановление поездок по всем направлениям во всем мире будет зависеть от экономических факторов, скорости снятия ограничений на поездки, здоровья авиационной отрасли и от степени неприятия риска потенциальными путешественниками, добавил эксперт.
Пляж на турецком курорте Бодрум
Вчера, 14:54Туризм
Стало известно, какие турецкие курорты выбирают туристы из России
Европейская туристическая комиссия - это ассоциация национальных туристических организаций. Она была создана в 1948 году для популяризации Европы как туристического направления. Сейчас ее полноценными членами являются 33 национальные туристические организации из 32 европейских стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От "Зарядья" до Камчатки. Красивейшие виды России с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа самом деле конструкция, которую называют "Парящим мостом", представляет собой V-образную смотровую площадку, нависающую над поверхностью Москвы-реки на высоте 15 метров. С этой обзорной точки открывается отличный вид на Московский Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
1 из 18
На самом деле конструкция, которую называют "Парящим мостом", представляет собой V-образную смотровую площадку, нависающую над поверхностью Москвы-реки на высоте 15 метров. С этой обзорной точки открывается отличный вид на Московский Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИз всех церквей Крыма храм-маяк в селе Малореченском — самый высокий, 60 метров. Его освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей. У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Храм-маяк очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма.
Храм-маяк в селе Малореченское, Крым
2 из 18
Из всех церквей Крыма храм-маяк в селе Малореченском — самый высокий, 60 метров. Его освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей. У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Храм-маяк очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодъем на высоту более восьмисот метров действительно стоит того, чтобы осмотреть окрестности с горы Машук, одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Этот путь преодолевается пешком или по канатной дороге. В хорошую погоду, кроме панорамы города, с Машука можно увидеть Эльбрус и другие кавказские вершины.
Смотровая площадка на горе Машук, Пятигорск
3 из 18
Подъем на высоту более восьмисот метров действительно стоит того, чтобы осмотреть окрестности с горы Машук, одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Этот путь преодолевается пешком или по канатной дороге. В хорошую погоду, кроме панорамы города, с Машука можно увидеть Эльбрус и другие кавказские вершины.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОдин из главных символов Владивостока — Золотой мост через бухту Золотой рог — предстает в наилучшем ракурсе со смотровой площадки на сопке Орлиное Гнездо. Ее высота — около 200 метров, но точка обзора находится чуть ниже. Единственный возможный минус — большое количество туристов, часто приезжающих сюда с экскурсиями.
Туристы из Китая на смотровой площадке сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке
4 из 18
Один из главных символов Владивостока — Золотой мост через бухту Золотой рог — предстает в наилучшем ракурсе со смотровой площадки на сопке Орлиное Гнездо. Ее высота — около 200 метров, но точка обзора находится чуть ниже. Единственный возможный минус — большое количество туристов, часто приезжающих сюда с экскурсиями.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа Останкинской телебашне, при высоте в 540 метров регулярно входящей в рейтинги самых высоких свободностоящих сооружений в мире, есть три смотровые площадки. Одна закрытая, со стеклянным полом — на уровне 337 метров, и две открытые — на 340 и 85 метрах, работающие только в теплое время года, с мая по октябрь.
На смотровой площадке Останкинской телебашни в Москве
5 из 18
На Останкинской телебашне, при высоте в 540 метров регулярно входящей в рейтинги самых высоких свободностоящих сооружений в мире, есть три смотровые площадки. Одна закрытая, со стеклянным полом — на уровне 337 метров, и две открытые — на 340 и 85 метрах, работающие только в теплое время года, с мая по октябрь.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на вершине горы Роза Пик — это 2320 метров над уровнем моря. Сюда добираются по канатной дороге с двумя пересадками — и, по словам туристов, не зря теряют время. В хорошую погоду вас ждет захватывающая горная панорама, а в плохую есть шанс буквально дотянуться до облаков, проплывающих поблизости.
Вид на горы Главного Кавказского хребта с обзорной площадки на вершине горы Роза Пик на горном курорте Роза хутор в Красной Поляне
6 из 18
Смотровая площадка на вершине горы Роза Пик — это 2320 метров над уровнем моря. Сюда добираются по канатной дороге с двумя пересадками — и, по словам туристов, не зря теряют время. В хорошую погоду вас ждет захватывающая горная панорама, а в плохую есть шанс буквально дотянуться до облаков, проплывающих поблизости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСама по себе Комсомольская площадь, одна из самых старых в Хабаровске — знаковое место, куда стоит прийти каждому туристу. Приятный бонус — потрясающий вид на Амур с Амурского утеса, особенно зрелищный вечером, когда зажигаются фонари. Со смотровой площадки есть спуск к набережной, прогулка по которой — must do для любого туриста.
Смотровая площадка на Комсомольской площади в Хабаровске
7 из 18
Сама по себе Комсомольская площадь, одна из самых старых в Хабаровске — знаковое место, куда стоит прийти каждому туристу. Приятный бонус — потрясающий вид на Амур с Амурского утеса, особенно зрелищный вечером, когда зажигаются фонари. Со смотровой площадки есть спуск к набережной, прогулка по которой — must do для любого туриста.
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЖители Самары называют смотровую площадку сквера Пушкина лучшей в исторической части города. Расположенная на высоком берегу, она позволяет увидеть в том числе Струковский сад, в свое время очень понравившийся Александру I.
Вид на Волгу со смотровой площадки сквера А. С. Пушкина в Самаре
8 из 18
Жители Самары называют смотровую площадку сквера Пушкина лучшей в исторической части города. Расположенная на высоком берегу, она позволяет увидеть в том числе Струковский сад, в свое время очень понравившийся Александру I.
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСмотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске расположена на высоте около 600 метров и позволяет любоваться городом и близлежащими сопками. Если пойдете пешком — получите полноценное спортивное восхождение. А можете воспользоваться канатной дорогой, которая работает и летом, и зимой.
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса Горный воздух на горе Большевик в Южно-Сахалинске
9 из 18
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске расположена на высоте около 600 метров и позволяет любоваться городом и близлежащими сопками. Если пойдете пешком — получите полноценное спортивное восхождение. А можете воспользоваться канатной дорогой, которая работает и летом, и зимой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСмотровая площадка Нижегородского кремля, по словам туристов, позволяет круглый год в любое время суток любоваться прекрасным видом на Стрелку у слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а также Канавинский мост через Оку. Рядом с площадкой на набережной находится необычная двухметровая "Скамья детства".
Вид на город со смотровой площадки Нижегородского Кремля
10 из 18
Смотровая площадка Нижегородского кремля, по словам туристов, позволяет круглый год в любое время суток любоваться прекрасным видом на Стрелку у слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а также Канавинский мост через Оку. Рядом с площадкой на набережной находится необычная двухметровая "Скамья детства".
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве — одна из самых известных в столице, входит в большинство обзорных экскурсий по городу. Поэтому — а еще благодаря популярности у молодоженов, студентов и байкеров — здесь всегда многолюдно. Вид с обзорной точки действительно открывается отличный: на изгибы Москвы-реки, спортивную арену "Лужники", комплекс "Москва-Сити", гостиницу "Украина", Останкинскую телебашню, здание МИД России, дома-книжки на Новом Арбате и не только.
Горожане встречают рассвет на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
11 из 18
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве — одна из самых известных в столице, входит в большинство обзорных экскурсий по городу. Поэтому — а еще благодаря популярности у молодоженов, студентов и байкеров — здесь всегда многолюдно. Вид с обзорной точки действительно открывается отличный: на изгибы Москвы-реки, спортивную арену "Лужники", комплекс "Москва-Сити", гостиницу "Украина", Останкинскую телебашню, здание МИД России, дома-книжки на Новом Арбате и не только.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмотровая площадка в Долине гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчатке) — одно из лучших мест, чтобы любоваться красотой природного ландшафта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взгляду туриста открывается одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире с причудливыми растениями.
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
12 из 18
Смотровая площадка в Долине гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчатке) — одно из лучших мест, чтобы любоваться красотой природного ландшафта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взгляду туриста открывается одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире с причудливыми растениями.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСо смотровой площадки отеля "Ривьера" в Казани прекрасно видно главную мечеть Татарстана — Кул-Шариф, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе, находящийся на территории Казанского кремля. С этой же точки открывается вид на старейшее сооружение кремля — Благовещенский собор, построенный в XVI веке и долгое время считавшийся главным храмом Казани.
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
13 из 18
Со смотровой площадки отеля "Ривьера" в Казани прекрасно видно главную мечеть Татарстана — Кул-Шариф, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе, находящийся на территории Казанского кремля. С этой же точки открывается вид на старейшее сооружение кремля — Благовещенский собор, построенный в XVI веке и долгое время считавшийся главным храмом Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНа центральном барабане кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске есть отличная смотровая площадка, о которой знают немногие даже среди местных жителей. Но прийти сюда может любой желающий и с высоты около 40 метров неспешно рассматривать виды города.
Смотровая площадка Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, Саранск
14 из 18
На центральном барабане кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске есть отличная смотровая площадка, о которой знают немногие даже среди местных жителей. Но прийти сюда может любой желающий и с высоты около 40 метров неспешно рассматривать виды города.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПанорама Екатеринбурга примерно на 25 километров вокруг разворачивается со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" на 52-м этаже здания. Для романтически настроенных гостей здесь работают закрытые кабинки со столиками, где можно укрыться от ветра и выпить кофе.
Посетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге
15 из 18
Панорама Екатеринбурга примерно на 25 километров вокруг разворачивается со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" на 52-м этаже здания. Для романтически настроенных гостей здесь работают закрытые кабинки со столиками, где можно укрыться от ветра и выпить кофе.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосещение Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее — крупнейшей по установленной мощности электростанции России — отличная возможность увидеть самую высокую в стране и одну из высочайших в мире (242 метра) речную плотину. А лучшая точка для того, чтобы ее сфотографировать, находится как раз на смотровой площадке.
Посетитель на смотровой площадке возле Саяно-Шушенской ГЭС
16 из 18
Посещение Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее — крупнейшей по установленной мощности электростанции России — отличная возможность увидеть самую высокую в стране и одну из высочайших в мире (242 метра) речную плотину. А лучшая точка для того, чтобы ее сфотографировать, находится как раз на смотровой площадке.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанк"Кто не бывал у памятника Салавату Юлаеву, тот не видел Уфы". Жители города говорят так не только потому, что очень любят национального героя Башкирии и сподвижника Емельяна Пугачева, но и ценят панораму, открывающуюся с этой точки. Со скалы вашему взору предстают река Белая, устье Дёмы и железнодорожный мост.
Вид со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
17 из 18
"Кто не бывал у памятника Салавату Юлаеву, тот не видел Уфы". Жители города говорят так не только потому, что очень любят национального героя Башкирии и сподвижника Емельяна Пугачева, но и ценят панораму, открывающуюся с этой точки. Со скалы вашему взору предстают река Белая, устье Дёмы и железнодорожный мост.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк«Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет...» Неслучайно памятник герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» — Бродяге — установили на смотровой площадке Куркутского залива легендарного озера. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Байкал — жемчужину Сибири.
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
18 из 18
«Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет...» Неслучайно памятник герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» — Бродяге — установили на смотровой площадке Куркутского залива легендарного озера. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Байкал — жемчужину Сибири.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
1 из 18
На самом деле конструкция, которую называют "Парящим мостом", представляет собой V-образную смотровую площадку, нависающую над поверхностью Москвы-реки на высоте 15 метров. С этой обзорной точки открывается отличный вид на Московский Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 18
Из всех церквей Крыма храм-маяк в селе Малореченском — самый высокий, 60 метров. Его освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей. У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Храм-маяк очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
3 из 18
Подъем на высоту более восьмисот метров действительно стоит того, чтобы осмотреть окрестности с горы Машук, одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Этот путь преодолевается пешком или по канатной дороге. В хорошую погоду, кроме панорамы города, с Машука можно увидеть Эльбрус и другие кавказские вершины.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 18
Один из главных символов Владивостока — Золотой мост через бухту Золотой рог — предстает в наилучшем ракурсе со смотровой площадки на сопке Орлиное Гнездо. Ее высота — около 200 метров, но точка обзора находится чуть ниже. Единственный возможный минус — большое количество туристов, часто приезжающих сюда с экскурсиями.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 18
На Останкинской телебашне, при высоте в 540 метров регулярно входящей в рейтинги самых высоких свободностоящих сооружений в мире, есть три смотровые площадки. Одна закрытая, со стеклянным полом — на уровне 337 метров, и две открытые — на 340 и 85 метрах, работающие только в теплое время года, с мая по октябрь.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 18
Смотровая площадка на вершине горы Роза Пик — это 2320 метров над уровнем моря. Сюда добираются по канатной дороге с двумя пересадками — и, по словам туристов, не зря теряют время. В хорошую погоду вас ждет захватывающая горная панорама, а в плохую есть шанс буквально дотянуться до облаков, проплывающих поблизости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 18
Сама по себе Комсомольская площадь, одна из самых старых в Хабаровске — знаковое место, куда стоит прийти каждому туристу. Приятный бонус — потрясающий вид на Амур с Амурского утеса, особенно зрелищный вечером, когда зажигаются фонари. Со смотровой площадки есть спуск к набережной, прогулка по которой — must do для любого туриста.
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 18
Жители Самары называют смотровую площадку сквера Пушкина лучшей в исторической части города. Расположенная на высоком берегу, она позволяет увидеть в том числе Струковский сад, в свое время очень понравившийся Александру I.
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
9 из 18
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске расположена на высоте около 600 метров и позволяет любоваться городом и близлежащими сопками. Если пойдете пешком — получите полноценное спортивное восхождение. А можете воспользоваться канатной дорогой, которая работает и летом, и зимой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 18
Смотровая площадка Нижегородского кремля, по словам туристов, позволяет круглый год в любое время суток любоваться прекрасным видом на Стрелку у слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а также Канавинский мост через Оку. Рядом с площадкой на набережной находится необычная двухметровая "Скамья детства".
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
11 из 18
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве — одна из самых известных в столице, входит в большинство обзорных экскурсий по городу. Поэтому — а еще благодаря популярности у молодоженов, студентов и байкеров — здесь всегда многолюдно. Вид с обзорной точки действительно открывается отличный: на изгибы Москвы-реки, спортивную арену "Лужники", комплекс "Москва-Сити", гостиницу "Украина", Останкинскую телебашню, здание МИД России, дома-книжки на Новом Арбате и не только.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
12 из 18
Смотровая площадка в Долине гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчатке) — одно из лучших мест, чтобы любоваться красотой природного ландшафта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взгляду туриста открывается одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире с причудливыми растениями.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 18
Со смотровой площадки отеля "Ривьера" в Казани прекрасно видно главную мечеть Татарстана — Кул-Шариф, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе, находящийся на территории Казанского кремля. С этой же точки открывается вид на старейшее сооружение кремля — Благовещенский собор, построенный в XVI веке и долгое время считавшийся главным храмом Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 18
На центральном барабане кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске есть отличная смотровая площадка, о которой знают немногие даже среди местных жителей. Но прийти сюда может любой желающий и с высоты около 40 метров неспешно рассматривать виды города.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
15 из 18
Панорама Екатеринбурга примерно на 25 километров вокруг разворачивается со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" на 52-м этаже здания. Для романтически настроенных гостей здесь работают закрытые кабинки со столиками, где можно укрыться от ветра и выпить кофе.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
16 из 18
Посещение Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее — крупнейшей по установленной мощности электростанции России — отличная возможность увидеть самую высокую в стране и одну из высочайших в мире (242 метра) речную плотину. А лучшая точка для того, чтобы ее сфотографировать, находится как раз на смотровой площадке.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
17 из 18
"Кто не бывал у памятника Салавату Юлаеву, тот не видел Уфы". Жители города говорят так не только потому, что очень любят национального героя Башкирии и сподвижника Емельяна Пугачева, но и ценят панораму, открывающуюся с этой точки. Со скалы вашему взору предстают река Белая, устье Дёмы и железнодорожный мост.
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
18 из 18
«Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет...» Неслучайно памятник герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» — Бродяге — установили на смотровой площадке Куркутского залива легендарного озера. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Байкал — жемчужину Сибири.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
230201
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмВ мире
Рекомендуем
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
"Очень мало кислорода в крови": Риту Дакоту госпитализировали
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Пляж острова Ко Хе
В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Daily Storm не может связаться с задержанными в Минске журналистами
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Удар в лицо": СМИ сообщило о дилемме Европы из-за "Северного потока — 2"
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в Легнице, Польша
В Польше задержали подозреваемого в осквернении памятника Рокоссовскому
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
СМИ сообщили о предынсультном состоянии Ефремова
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
В Сочи встретили миллионного туриста с начала сезона
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии
Национальные флаги Украины и России
Торговля между Россией и Украиной в I полугодии сократилась почти вдвое
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Пляж Занзибара
АТОР: около пяти миллионов россиян в этом году могут отдохнуть за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния