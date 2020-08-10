Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма

БРЮССЕЛЬ, 10 авг – РИА Новости, Мария Князева. Мировой индустрии туризма нужно минимум два года на восстановление от сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, сказал РИА Новости исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер (Eduardo Santander).
"Наш последний отчет показывает, что, как ожидается, (число - ред.) путешествий в Европу будет как минимум на 54% ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Хотя будет справедливым сказать, что мы ожидаем восстановления в 2021 году, однако мировой туристической экономике потребуется еще два года, чтобы вернуться к уровням 2019 года, учитывая взаимосвязанный характер воздействия коронавируса на здоровье и экономику", - сказал он.
В отчете организации, который был опубликован в начале июля, отмечается также, что туристический сектор в Европе может потерять от 14,2 до 29,5 миллионов рабочих мест в нынешнем году.
Восстановление поездок по всем направлениям во всем мире будет зависеть от экономических факторов, скорости снятия ограничений на поездки, здоровья авиационной отрасли и от степени неприятия риска потенциальными путешественниками, добавил эксперт.
Европейская туристическая комиссия - это ассоциация национальных туристических организаций. Она была создана в 1948 году для популяризации Европы как туристического направления. Сейчас ее полноценными членами являются 33 национальные туристические организации из 32 европейских стран.
На самом деле конструкция, которую называют "Парящим мостом", представляет собой V-образную смотровую площадку, нависающую над поверхностью Москвы-реки на высоте 15 метров. С этой обзорной точки открывается отличный вид на Московский Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.
Из всех церквей Крыма храм-маяк в селе Малореченском — самый высокий, 60 метров. Его освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей. У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Храм-маяк очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма.
Подъем на высоту более восьмисот метров действительно стоит того, чтобы осмотреть окрестности с горы Машук, одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Этот путь преодолевается пешком или по канатной дороге. В хорошую погоду, кроме панорамы города, с Машука можно увидеть Эльбрус и другие кавказские вершины.
Один из главных символов Владивостока — Золотой мост через бухту Золотой рог — предстает в наилучшем ракурсе со смотровой площадки на сопке Орлиное Гнездо. Ее высота — около 200 метров, но точка обзора находится чуть ниже. Единственный возможный минус — большое количество туристов, часто приезжающих сюда с экскурсиями.
На Останкинской телебашне, при высоте в 540 метров регулярно входящей в рейтинги самых высоких свободностоящих сооружений в мире, есть три смотровые площадки. Одна закрытая, со стеклянным полом — на уровне 337 метров, и две открытые — на 340 и 85 метрах, работающие только в теплое время года, с мая по октябрь.
Смотровая площадка на вершине горы Роза Пик — это 2320 метров над уровнем моря. Сюда добираются по канатной дороге с двумя пересадками — и, по словам туристов, не зря теряют время. В хорошую погоду вас ждет захватывающая горная панорама, а в плохую есть шанс буквально дотянуться до облаков, проплывающих поблизости.
Сама по себе Комсомольская площадь, одна из самых старых в Хабаровске — знаковое место, куда стоит прийти каждому туристу. Приятный бонус — потрясающий вид на Амур с Амурского утеса, особенно зрелищный вечером, когда зажигаются фонари. Со смотровой площадки есть спуск к набережной, прогулка по которой — must do для любого туриста.
Жители Самары называют смотровую площадку сквера Пушкина лучшей в исторической части города. Расположенная на высоком берегу, она позволяет увидеть в том числе Струковский сад, в свое время очень понравившийся Александру I.
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске расположена на высоте около 600 метров и позволяет любоваться городом и близлежащими сопками. Если пойдете пешком — получите полноценное спортивное восхождение. А можете воспользоваться канатной дорогой, которая работает и летом, и зимой.
Смотровая площадка Нижегородского кремля, по словам туристов, позволяет круглый год в любое время суток любоваться прекрасным видом на Стрелку у слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а также Канавинский мост через Оку. Рядом с площадкой на набережной находится необычная двухметровая "Скамья детства".
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве — одна из самых известных в столице, входит в большинство обзорных экскурсий по городу. Поэтому — а еще благодаря популярности у молодоженов, студентов и байкеров — здесь всегда многолюдно. Вид с обзорной точки действительно открывается отличный: на изгибы Москвы-реки, спортивную арену "Лужники", комплекс "Москва-Сити", гостиницу "Украина", Останкинскую телебашню, здание МИД России, дома-книжки на Новом Арбате и не только.
Смотровая площадка в Долине гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчатке) — одно из лучших мест, чтобы любоваться красотой природного ландшафта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взгляду туриста открывается одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире с причудливыми растениями.
Со смотровой площадки отеля "Ривьера" в Казани прекрасно видно главную мечеть Татарстана — Кул-Шариф, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе, находящийся на территории Казанского кремля. С этой же точки открывается вид на старейшее сооружение кремля — Благовещенский собор, построенный в XVI веке и долгое время считавшийся главным храмом Казани.
На центральном барабане кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске есть отличная смотровая площадка, о которой знают немногие даже среди местных жителей. Но прийти сюда может любой желающий и с высоты около 40 метров неспешно рассматривать виды города.
Панорама Екатеринбурга примерно на 25 километров вокруг разворачивается со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" на 52-м этаже здания. Для романтически настроенных гостей здесь работают закрытые кабинки со столиками, где можно укрыться от ветра и выпить кофе.
Посещение Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее — крупнейшей по установленной мощности электростанции России — отличная возможность увидеть самую высокую в стране и одну из высочайших в мире (242 метра) речную плотину. А лучшая точка для того, чтобы ее сфотографировать, находится как раз на смотровой площадке.
"Кто не бывал у памятника Салавату Юлаеву, тот не видел Уфы". Жители города говорят так не только потому, что очень любят национального героя Башкирии и сподвижника Емельяна Пугачева, но и ценят панораму, открывающуюся с этой точки. Со скалы вашему взору предстают река Белая, устье Дёмы и железнодорожный мост.
«Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет...» Неслучайно памятник герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» — Бродяге — установили на смотровой площадке Куркутского залива легендарного озера. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Байкал — жемчужину Сибири.
На самом деле конструкция, которую называют "Парящим мостом", представляет собой V-образную смотровую площадку, нависающую над поверхностью Москвы-реки на высоте 15 метров. С этой обзорной точки открывается отличный вид на Московский Кремль, собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.
Из всех церквей Крыма храм-маяк в селе Малореченском — самый высокий, 60 метров. Его освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей. У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Храм-маяк очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма.
Подъем на высоту более восьмисот метров действительно стоит того, чтобы осмотреть окрестности с горы Машук, одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Этот путь преодолевается пешком или по канатной дороге. В хорошую погоду, кроме панорамы города, с Машука можно увидеть Эльбрус и другие кавказские вершины.
Один из главных символов Владивостока — Золотой мост через бухту Золотой рог — предстает в наилучшем ракурсе со смотровой площадки на сопке Орлиное Гнездо. Ее высота — около 200 метров, но точка обзора находится чуть ниже. Единственный возможный минус — большое количество туристов, часто приезжающих сюда с экскурсиями.
На Останкинской телебашне, при высоте в 540 метров регулярно входящей в рейтинги самых высоких свободностоящих сооружений в мире, есть три смотровые площадки. Одна закрытая, со стеклянным полом — на уровне 337 метров, и две открытые — на 340 и 85 метрах, работающие только в теплое время года, с мая по октябрь.
Смотровая площадка на вершине горы Роза Пик — это 2320 метров над уровнем моря. Сюда добираются по канатной дороге с двумя пересадками — и, по словам туристов, не зря теряют время. В хорошую погоду вас ждет захватывающая горная панорама, а в плохую есть шанс буквально дотянуться до облаков, проплывающих поблизости.
Сама по себе Комсомольская площадь, одна из самых старых в Хабаровске — знаковое место, куда стоит прийти каждому туристу. Приятный бонус — потрясающий вид на Амур с Амурского утеса, особенно зрелищный вечером, когда зажигаются фонари. Со смотровой площадки есть спуск к набережной, прогулка по которой — must do для любого туриста.
Жители Самары называют смотровую площадку сквера Пушкина лучшей в исторической части города. Расположенная на высоком берегу, она позволяет увидеть в том числе Струковский сад, в свое время очень понравившийся Александру I.
Смотровая площадка спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске расположена на высоте около 600 метров и позволяет любоваться городом и близлежащими сопками. Если пойдете пешком — получите полноценное спортивное восхождение. А можете воспользоваться канатной дорогой, которая работает и летом, и зимой.
Смотровая площадка Нижегородского кремля, по словам туристов, позволяет круглый год в любое время суток любоваться прекрасным видом на Стрелку у слияния Оки и Волги, стадион "Нижний Новгород", а также Канавинский мост через Оку. Рядом с площадкой на набережной находится необычная двухметровая "Скамья детства".
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве — одна из самых известных в столице, входит в большинство обзорных экскурсий по городу. Поэтому — а еще благодаря популярности у молодоженов, студентов и байкеров — здесь всегда многолюдно. Вид с обзорной точки действительно открывается отличный: на изгибы Москвы-реки, спортивную арену "Лужники", комплекс "Москва-Сити", гостиницу "Украина", Останкинскую телебашню, здание МИД России, дома-книжки на Новом Арбате и не только.
Смотровая площадка в Долине гейзеров (Кроноцкий заповедник на Камчатке) — одно из лучших мест, чтобы любоваться красотой природного ландшафта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взгляду туриста открывается одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире с причудливыми растениями.
Со смотровой площадки отеля "Ривьера" в Казани прекрасно видно главную мечеть Татарстана — Кул-Шариф, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе, находящийся на территории Казанского кремля. С этой же точки открывается вид на старейшее сооружение кремля — Благовещенский собор, построенный в XVI веке и долгое время считавшийся главным храмом Казани.
На центральном барабане кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова в Саранске есть отличная смотровая площадка, о которой знают немногие даже среди местных жителей. Но прийти сюда может любой желающий и с высоты около 40 метров неспешно рассматривать виды города.
Панорама Екатеринбурга примерно на 25 километров вокруг разворачивается со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" на 52-м этаже здания. Для романтически настроенных гостей здесь работают закрытые кабинки со столиками, где можно укрыться от ветра и выпить кофе.
Посещение Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее — крупнейшей по установленной мощности электростанции России — отличная возможность увидеть самую высокую в стране и одну из высочайших в мире (242 метра) речную плотину. А лучшая точка для того, чтобы ее сфотографировать, находится как раз на смотровой площадке.
"Кто не бывал у памятника Салавату Юлаеву, тот не видел Уфы". Жители города говорят так не только потому, что очень любят национального героя Башкирии и сподвижника Емельяна Пугачева, но и ценят панораму, открывающуюся с этой точки. Со скалы вашему взору предстают река Белая, устье Дёмы и железнодорожный мост.
«Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, про родину что-то поет...» Неслучайно памятник герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья» — Бродяге — установили на смотровой площадке Куркутского залива легендарного озера. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Байкал — жемчужину Сибири.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.