Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма

"Наш последний отчет показывает, что, как ожидается, (число - ред.) путешествий в Европу будет как минимум на 54% ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Хотя будет справедливым сказать, что мы ожидаем восстановления в 2021 году, однако мировой туристической экономике потребуется еще два года, чтобы вернуться к уровням 2019 года, учитывая взаимосвязанный характер воздействия коронавируса на здоровье и экономику", - сказал он.