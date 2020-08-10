В ООН призвали провести прозрачное расследование причин взрыва в Бейруте

"Важно, чтобы заслуживающее доверия и транспарентное расследование определило причину взрыва и обеспечило привлечение к ответственности (виновных – ред.), чего требует ливанский народ", - сказал Гутерреш, выступая на брифинге, посвященном гуманитарной ситуации в Ливане.