https://ria.ru/20200810/1575599706.html
"Очень мало кислорода в крови": Риту Дакоту госпитализировали
Заразившаяся коронавирусной инфекцией Рита Дакота рассказала в сторис инстаграма, что из-за того, что ее состояние ухудшилось, исполнительницу решили... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:30
2020-08-10T17:30
культура
рита дакота
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https://ria.ru/20200805/1575389178.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155690/73/1556907308_0:205:2048:1357_1400x0_80_0_0_09d54e43b64971bb9e86c7c7c21ce38c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рита дакота, самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес