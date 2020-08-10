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"Очень мало кислорода в крови": Риту Дакоту госпитализировали
Заразившаяся коронавирусной инфекцией Рита Дакота рассказала в сторис инстаграма, что из-за того, что ее состояние ухудшилось, исполнительницу решили... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:30
культура
рита дакота
самоизоляция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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рита дакота, самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, шоу-бизнес

"Очень мало кислорода в крови": Риту Дакоту госпитализировали

17:30 10.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Заразившаяся коронавирусной инфекцией Рита Дакота рассказала в сторис инстаграма, что из-за того, что ее состояние ухудшилось, исполнительницу решили госпитализировать в больницу.

"Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют", — рассказала Дакота.

В следующем видео она показала, что берет с собой: любимую книгу, планшет, паспорт, кое-что из косметики, пижаму, кружку, ложку и еще несколько мелочей.
О том, что певица заразилась COVID-19 стало известно на прошлой неделе. По словам артистки, заболевание подтвердилось только с третьего раза. Тогда она сообщила пользователям, что чувствует себя "сносно", хотя у нее пропало обоняние и ломило тело.
Певица Рита Дакота
5 августа, 12:13Культура
Дакота ответила хейтерам, заявившим, что она заболела COVID-19 ради пиара
41648115
КультураРита ДакотаСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыШоу-бизнес
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