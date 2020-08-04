https://ria.ru/20200804/1575340176.html
"Волосы дыбом": певица Рита Дакота заразилась коронавирусом
Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сообщила в своем инстаграме, что заразилась коронавирусом. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:56
2020-08-04T12:30
распространение нового коронавируса
рита дакота
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
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https://ria.ru/20200726/1574944998.html
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рита дакота, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес