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"Волосы дыбом": певица Рита Дакота заразилась коронавирусом
Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сообщила в своем инстаграме, что заразилась коронавирусом. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рита дакота, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес

"Волосы дыбом": певица Рита Дакота заразилась коронавирусом

10:56 04.08.2020 (обновлено: 12:30 04.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сообщила в своем инстаграме, что заразилась коронавирусом.
По словам артистки, заболевание подтвердилось только с третьего раза.

"Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома. Скольких людей я могла бы перезаражать! Волосы дыбом", — написала она.

Дакота отметила, что чувствует себя "сносно", однако у нее пропало обоняние и ломит тело.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Анастасия Ивлеева
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Распространение нового коронавирусаРита ДакотаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнес
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