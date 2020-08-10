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В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет
Ежемесячные выплаты в России получают более миллиона семей с детьми до трех лет, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:37
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, семья, общество

В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет

16:37 10.08.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСемья с детьми
Семья с детьми
© РИА Новости / Нина Зотина
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Семья с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ежемесячные выплаты в России получают более миллиона семей с детьми до трех лет, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Выплаты на детей до 3 лет получают более миллиона семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что на текущий день выплаты на первого ребенка получают 836,6 тысячи семей. Они выплачиваются из бюджета, средний размер составляет 12 тысяч рублей в месяц. Также 113,2 тысячи семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка. Это пособие выплачивается из средств материнского капитала.
Еще 105,1 тысячи семей в 79 регионах получают выплаты на третьего и последующих детей, добавили в Минтруде.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ДетиСемьяОбщество
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