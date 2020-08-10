В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет

"Выплаты на детей до 3 лет получают более миллиона семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.