https://ria.ru/20200810/1575597555.html
В России более миллиона семей получают пособия на детей до трех лет
Ежемесячные выплаты в России получают более миллиона семей с детьми до трех лет, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:37
2020-08-10T16:37
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дети
семья
общество
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7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573616041_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_0ba19816beeb21b5a9b251252e53f725.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, семья, общество