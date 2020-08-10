Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске

ЛОНДОН, 10 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания осуждает силовое подавление протестов в Минске, обеспокоена политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявил журналистам официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в понедельник.
"Насилие, которое мы наблюдали этой ночью в Беларуси, и попытки белорусских властей подавить протесты совершенно неприемлемы", - выразил позицию Великобритании представитель премьер-министра.
Он также напомнил, что Соединенное Королевство давно обеспокоено антидемократическими действиями властей Белоруссии.
"Ранее мы неоднократно заявляли о нашей серьезной озабоченности по поводу антидемократических действий Беларуси, включая задержание кандидатов от оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов. Мы снова выражаем нашу озабоченность правительству Беларуси после этих протестов", - добавил он.
Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.