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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575596437.html
Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске
Великобритания осуждает силовое подавление протестов в Минске, обеспокоена политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявил журналистам... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
борис джонсон
александр лукашенко
великобритания
минск
белоруссия
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https://ria.ru/20200810/1575595643.html
Кто бы сомневался. Они бы этим "мирным протестующим" ещё и оружия бы подкинули, как в Чечне в 90-ые годы, если бы не боялись по ручонкам по своим получить.
33
Россия осуждает попытки Британии осуждать кого либо))
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7
великобритания
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
светлана тихановская, мвд белоруссии, борис джонсон, александр лукашенко, великобритания, минск, белоруссия

Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске

16:15 10.08.2020
1713
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания осуждает силовое подавление протестов в Минске, обеспокоена политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявил журналистам официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в понедельник.
"Насилие, которое мы наблюдали этой ночью в Беларуси, и попытки белорусских властей подавить протесты совершенно неприемлемы", - выразил позицию Великобритании представитель премьер-министра.
Он также напомнил, что Соединенное Королевство давно обеспокоено антидемократическими действиями властей Белоруссии.
"Ранее мы неоднократно заявляли о нашей серьезной озабоченности по поводу антидемократических действий Беларуси, включая задержание кандидатов от оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов. Мы снова выражаем нашу озабоченность правительству Беларуси после этих протестов", - добавил он.
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Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииБорис ДжонсонАлександр ЛукашенкоВеликобританияМинскБелоруссия
Популярные комментарии
Кто бы сомневался. Они бы этим "мирным протестующим" ещё и оружия бы подкинули, как в Чечне в 90-ые годы, если бы не боялись по ручонкам по своим получить.
10 августа, 16:20
СССергей Смирнов
3000003
Россия осуждает попытки Британии осуждать кого либо))
10 августа, 16:23
Руслан Якубик
2360003
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