Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске

"Ранее мы неоднократно заявляли о нашей серьезной озабоченности по поводу антидемократических действий Беларуси, включая задержание кандидатов от оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов. Мы снова выражаем нашу озабоченность правительству Беларуси после этих протестов", - добавил он.