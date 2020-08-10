Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

КОСТРОМА, 10 авг – РИА Новости. Костромская ГРЭС включена в госпрограмму модернизации российской энергетической отрасли, что позволит вложить в развитие станции с 2021 по 2025 годы 88 миллиардов рублей - беспрецедентную для региона сумму, составляющую два с половиной годовых областных бюджета, сообщила обладминистрация.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. В понедельник соглашение о реализации проекта развития Костромской ГРЭС подписали генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников . Костромские власти называют этот проект "беспрецедентным по объемам инвестиций".

"С 2021 по 2025 будет проведена модернизация одной из крупнейших в стране Костромской ГРЭС. Объемы инвестиционных вложений - 88 миллиардов рублей, это два с половиной годовых бюджета области", - говорится в сообщении.

По соглашению на Костромской ГРЭС поэтапно будет модернизировано шесть энергоблоков, мощность каждого увеличится на 30 МВт - это 10% от имеющихся показателей. В рамках инвестпроекта на ГРЭС будет построена вторая линия газопровода высокого давления, что позволит значительно повысить надежность газоснабжения существующих энергоблоков станции, а также улучшить экологические характеристики электростанции благодаря отказу от использования мазута как резервного топлива. Планируется, что эффективность работы станции повлияет на экономику региона, в частности, валовый региональный продукт увеличится на 10%, в консолидированный бюджет Костромской области поступит дополнительно порядка 7 миллиардов рублей налоговых платежей.

Ковальчук на подписании отметил, что костромская станция занимает третье место в стране по объемам установленной мощности и первое место в энергосистеме центра России. По его мнению, модернизация вдохнет новую жизнь в станцию. Ковальчук отметил, что компания уже заказала основное оборудование для модернизации, выбрала подрядчиков и приступит к работе в ближайшее время.

"Вклад предприятия в экономику Костромской области очень существенный. Костромская ГРЭС формирует 7% объёма промышленного производства, порядка 4% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. Реализация инвестпроекта позволит Костромской ГРЭС улучшить технико-экономические показатели, оставаться надёжным и конкурентоспособным поставщиком электроэнергии. Уверен, что все наши планы будут успешно воплощены в жизнь", - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.