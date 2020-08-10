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Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС
Костромская ГРЭС включена в госпрограмму модернизации российской энергетической отрасли, что позволит вложить в развитие станции с 2021 по 2025 годы 88... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:46
россия
борис ковальчук
сергей ситников
костромская область
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, борис ковальчук, сергей ситников, костромская область, экономика

Почти 90 миллиардов рублей вложат в развитие Костромской ГРЭС

15:58 10.08.2020 (обновлено: 17:46 10.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКостромская ГРЭС
Костромская ГРЭС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
КОСТРОМА, 10 авг – РИА Новости. Костромская ГРЭС включена в госпрограмму модернизации российской энергетической отрасли, что позволит вложить в развитие станции с 2021 по 2025 годы 88 миллиардов рублей - беспрецедентную для региона сумму, составляющую два с половиной годовых областных бюджета, сообщила обладминистрация.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. В понедельник соглашение о реализации проекта развития Костромской ГРЭС подписали генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников. Костромские власти называют этот проект "беспрецедентным по объемам инвестиций".
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"С 2021 по 2025 будет проведена модернизация одной из крупнейших в стране Костромской ГРЭС. Объемы инвестиционных вложений - 88 миллиардов рублей, это два с половиной годовых бюджета области", - говорится в сообщении.
По соглашению на Костромской ГРЭС поэтапно будет модернизировано шесть энергоблоков, мощность каждого увеличится на 30 МВт - это 10% от имеющихся показателей. В рамках инвестпроекта на ГРЭС будет построена вторая линия газопровода высокого давления, что позволит значительно повысить надежность газоснабжения существующих энергоблоков станции, а также улучшить экологические характеристики электростанции благодаря отказу от использования мазута как резервного топлива. Планируется, что эффективность работы станции повлияет на экономику региона, в частности, валовый региональный продукт увеличится на 10%, в консолидированный бюджет Костромской области поступит дополнительно порядка 7 миллиардов рублей налоговых платежей.
Ковальчук на подписании отметил, что костромская станция занимает третье место в стране по объемам установленной мощности и первое место в энергосистеме центра России. По его мнению, модернизация вдохнет новую жизнь в станцию. Ковальчук отметил, что компания уже заказала основное оборудование для модернизации, выбрала подрядчиков и приступит к работе в ближайшее время.
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"Вклад предприятия в экономику Костромской области очень существенный. Костромская ГРЭС формирует 7% объёма промышленного производства, порядка 4% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона. Реализация инвестпроекта позволит Костромской ГРЭС улучшить технико-экономические показатели, оставаться надёжным и конкурентоспособным поставщиком электроэнергии. Уверен, что все наши планы будут успешно воплощены в жизнь", - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.
По итогам подписания соглашения он отметил, что инвестпроект является "самым большим портфелем инвестиций за всю новейшую историю Костромской области". Ожидаемые дополнительные 7 миллиардов налоговых поступлений, которые окажутся в региональном бюджете, пойдут на решение проблем пожилых людей, семей с детьми, реализацию новых мер социальной поддержки, подчеркнул глава региона.
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