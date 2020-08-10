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Число пострадавших при пожаре на автозаправке в Волгограде выросло до 13
Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:33
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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РИА Новости
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Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры очевидцев и МЧС России
Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде выросло до 13 человек.
2020-08-10T15:36
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия

Число пострадавших при пожаре на автозаправке в Волгограде выросло до 13

15:36 10.08.2020 (обновлено: 16:33 10.08.2020)
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ВОЛГОГРАД, 10 авг – РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
Ранее МЧС сообщало о возгорании цистерны с газом и автогазозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда, пожару был присвоен второй уровень сложности. Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что при пожаре пострадали 12 человек, из них четверо пожарных. Ранее сообщалось, что реанимацию попал водитель газовоза, по уточненной информации властей региона, в реанимации находится водитель машины МЧС.
Нашивки сотрудников МЧС России
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"В травмпункт обратился еще один пострадавший при пожаре, в стационарном лечении не нуждается. Будет наблюдаться амбулаторно. Это 32-летний мужчина, прохожий", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Таким образом, количество пострадавших возросло до 13 человек.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградПроисшествия
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