https://ria.ru/20200810/1575594226.html
Число пострадавших при пожаре на автозаправке в Волгограде выросло до 13
Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:36
2020-08-10T16:33
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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https://ria.ru/20200806/1575439032.html
1
россия
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры очевидцев и МЧС России
Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Волгограде выросло до 13 человек.
2020-08-10T15:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия