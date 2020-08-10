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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575593853.html
Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов
Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:30
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дональд туск
белоруссия
в мире
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О! Началось "мирных демонстрантов". Не за горами всхлипывания "онижедети!!" Как по рельсам всё.
130
Почему так всегда, почему на стороне борцов за свободу и честные выборы оказваются страны ЕС, а на стороне оборзевшего диктатора выступает Россия? Что не так в государстве Российском?
101
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, дональд туск, белоруссия, в мире

Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

15:30 10.08.2020
17456
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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"Я призываю президента Лукашенко опубликовать фактические результаты вчерашнего голосования, прекратить насилие, вывести спецназ и немедленно освободить арестованных мирных демонстрантов", - написал Туск в Twitter.
9493101179
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДональд ТускБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О! Началось "мирных демонстрантов". Не за горами всхлипывания "онижедети!!" Как по рельсам всё.
10 августа, 15:36
ЕНЕша Нанасов
107400019
Почему так всегда, почему на стороне борцов за свободу и честные выборы оказваются страны ЕС, а на стороне оборзевшего диктатора выступает Россия? Что не так в государстве Российском?
10 августа, 15:40
РФРуслан Фаткуллин
29101268
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