Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575593171.html
Эксперт заявил, что у Европы нет рычагов воздействия на Лукашенко
Европа демонстрирует пассивную реакцию на происходящие в Белоруссии события, поскольку не имеет рычагов воздействия на президента этой страны Александра... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547672_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_803131d4e4442141c1720a41a2690609.jpg
https://ria.ru/20200810/1575576106.html
https://ria.ru/20200808/1575531525.html
11
белоруссия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547672_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_803131d4e4442141c1720a41a2690609.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547672_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_748430a4ec9bf7dafa0bc447226412e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547672_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_a5825dc544ebf61b1d43207b6fcace95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире

Эксперт заявил, что у Европы нет рычагов воздействия на Лукашенко

15:18 10.08.2020 (обновлено: 15:20 10.08.2020)
2309
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Европа демонстрирует пассивную реакцию на происходящие в Белоруссии события, поскольку не имеет рычагов воздействия на президента этой страны Александра Лукашенко, заявил РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Европа остается, в основном, пассивной. Есть протесты среди гражданского общества, но сами дипломаты не знают, что делать. У них нет большого влияния и рычагов воздействия на Лукашенко, поэтому они не могут на него влиять. Комментарии в этом не помогут", - пояснил собеседник агентства.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 10:22Протесты в Белоруссии
Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну
По мнению европейского эксперта, объявленные предварительные итоги выборов в Белоруссии свидетельствуют о том, что Лукашенко не готов менять политику и признавать свои ошибки, а значит, при определенных обстоятельствах, в Белоруссии возможно повторение украинского сценария.
Эксперт убежден, что объявленные данные о результатах голосования далеки от реального положения дел в этой стране. "Ожидалось, что они будут сфальсифицированы, но то, что Лукашенко даже не признал, что его популярность падает, стало сюрпризом. Я думал, что он может приписать себе что-то около 65%, но это полный смех", - считает собеседник агентства.

По его словам, можно ожидать, что ближайшие недели и даже месяцы в Белоруссии "будут напряженными". "Люди знали, что Лукашенко не будет готов уступить, но теперь они знают, что он также не готов менять политику, признавать ошибки или думать о планомерном переходе к чему-то другому", - отметил Грессель.

Как утверждает европейский эксперт, дальнейшая устойчивость действующей власти в Белоруссии будет зависеть от лояльности органов безопасности. "Об этом я не могу судить. Пока я не вижу трещин. Но они могут появиться, если протесты продолжатся", - предположил эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
8 августа, 16:43
Эксперт назвал первый для Лукашенко вызов за время президентства
Он провел аналогию с событиями в Киеве в начале 2014 года. "Как в Киеве - "Беркут" сначала был лоялен. Когда в январе и феврале ситуация обострилась, полиция разделилась, и те, кто хотел применить силу, сделали это, остальные же разошлись по домам. "Остальных" оказалось слишком много, чтобы удержать власть на плаву, поэтому (Виктор) Янукович ушел в историю", - подчеркнул Грессель.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
В ЕС назвали "непропорциональным" применение силы против демонстрантов и призвали отпустить всех задержанных прошлой ночью. Кроме того, в Брюсселе предупредили, что будут в дальнейшем выстраивать отношения с Минском с учетом происходящих в Белоруссии событий.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
241842317
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко: ОБСЕ отказалась совместно разработать стандарты выборов
Офис телеканала Дождь в Москве
Журналист "Дождя" рассказал, как с ним обращались белорусские силовики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
В сталеплавильном цехе Белоруского металлургического завода
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ прокомментировали ход выборов в Белоруссии
Последствия взрыва в Бейруте
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко назвал силовиков Белоруссии "настоящими патриотами"
Светлана Тихановская
Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий высказался о векторе развития российско-белорусских отношений
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
МИД попросили отреагировать на задержание российских журналистов в Минске
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске
Светлана Тихановская
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Лукашенко предварительно получает 80,08% голосов на выборах президента
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Отношение как к скоту". Репортер Sputnik рассказал о задержании в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Байден прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
02:57Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
02:50В Минске завершились беспорядки
Лента новостейМолния