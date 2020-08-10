https://ria.ru/20200810/1575592994.html
МИД попросили отреагировать на задержание российских журналистов в Минске
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов написал запрос на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова с просьбой взять на контроль ситуацию с задержанными в Белоруссии... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:15
2020-08-10T15:15
протесты в белоруссии
василий власов
тихон дзядко
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575572673_0:78:3081:1811_1400x0_80_0_0_7b235cbfc24b31b3519e36d30a6ed3d8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, тихон дзядко, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов
написал запрос на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова
с просьбой взять на контроль ситуацию с задержанными в Белоруссии российскими журналистами, документ опубликовала в официальном Telegram-канале фракции.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске
при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко
также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он отметил, что журналисты вернулись в Москву
с запретом на въезд в Белоруссию
сроком на пять лет.
Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщил об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly.
"Прошу вас взять эту ситуацию под особый контроль и предпринять все меры, чтобы добиться их освобождения, если задержание было незаконным или безосновательным, или, по крайней мере, добиться, чтобы широкой общественности была предоставлены информация об их месте нахождения и состоянии здоровья", - говорится в документе.