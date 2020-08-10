На норильской ТЭЦ снесли до фундамента ставший причиной аварии резервуар

"Аварийный резервуар № 5, ставший причиной разлива нефтепродуктов, снесли до фундамента. Аварийный резервуар полностью разобран на крупные фрагменты. На земле металлоконструкции разрезаются на более мелкие сегменты, после чего они отправляются на утилизацию. На данный момент с промышленной площадки ТЭЦ-3 вывезено свыше 200 тонн металлокаркаса. Всего же предстоит утилизировать около 450 тонн железных конструкций", - говорится в сообщении.