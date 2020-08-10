https://ria.ru/20200810/1575590803.html
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшая доля людей с антителами к коронавирусу зафиксирована в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:29
2020-08-10T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
тульская область
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
5
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
тульская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575483513_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_7642fa92c9f89ccf7dba5a3e93949402.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, республика татарстан (татарстан), тульская область, общество