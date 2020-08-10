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Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшая доля людей с антителами к коронавирусу зафиксирована в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
тульская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, республика татарстан (татарстан), тульская область, общество

Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19

14:29 10.08.2020 (обновлено: 18:33 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту "Внуково"
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшая доля людей с антителами к коронавирусу зафиксирована в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской области.
По ее словам, ведомство продолжает серологические исследования на COVID-19, они проведены уже в 26 субъектах.
"Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных <…> — это Тюменская область — 24,5 процента, Тульская область — 27,8 процента, Санкт-Петербург — 26 процента и Республика Татарстан — 31,5 процента", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Тульская областьОбщество
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10 августа, 15:58
uupiterart
1142001
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