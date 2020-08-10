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При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Количество пострадавших при пожаре на газовой заправке в Волгограде увеличилось с восьми до 12 человек, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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волгоградская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия

При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек

13:52 10.08.2020 (обновлено: 14:18 10.08.2020)
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© Фото : МЧС РФ по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте пожара в Тракторозаводском районе Волгограда
Сотрудники МЧС на месте пожара в Тракторозаводском районе Волгограда
© Фото : МЧС РФ по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 10 авг – РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре на газовой заправке в Волгограде увеличилось с восьми до 12 человек, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
По данным МЧС, на автогазозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом. В 14.20 по местному времени (13.20 мск) пожар был потушен.
"Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек в больнице, двое отказались от госпитализации", - сказали РИА Новости в ведомстве.
Ранее в администрации сообщили о 13 пострадавших, но затем уточнили, что их 12.
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