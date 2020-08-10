В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
"Самое большое захоронение членов экипажа – 32 человека – в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. В Петербурге уже стало традицией в 12.00 в Николо-Богоявленском морском соборе проводить панихиду "по воинам, в море погибшим", где будут поименно названы все члены экипажа. В 14.00 на Серафимовском кладбище у мемориала, где захоронены 32 члена экипажа, пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг", - рассказал Курдин.
"Там собираются не только друзья, родные и близкие погибших, не только подводники, а все те, кто помнит о "Курске". И это, наверное, правильно", - добавил он.
Курдин также отметил, что памятные мероприятия пройдут в среду и в других городах России - Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево.
"Наша главная задача сегодня – прежде всего вспомнить наших героев, вспомнить командира, вспомнить экипаж. Тогда погибли 118 человек. На сегодняшний день в нашем городе захоронены 32 члена экипажа на Серафимовском кладбище… Мы хотим, чтобы в эти дни все наши горожане, все россияне еще раз вернулись к тем событиям", - отметил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.
Курдин также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос о выпуске памятного знака, посвященного 20-летию со дня гибели подводной лодки "Курск".
Мемориал на Аллее Героев Серафимовского кладбища был открыт к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне — строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.