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Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
Власти Волгоградской области предоставили РИА Новости видеозапись с уличной камеры, которая запечатлела мощный взрыв на АЗС. РИА Новости, 10.08.2020
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волгоград
происшествия
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волгоград
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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2020-08-10T13:50
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волгоград, происшествия

Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео

13:50 10.08.2020 (обновлено: 14:24 10.08.2020)
8130
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Власти Волгоградской области предоставили РИА Новости видеозапись с уличной камеры, которая запечатлела мощный взрыв на АЗС.
Пожар на автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда произошел около 11:40 по московскому времени. По данным МЧС, взорвалась цистерна с газом.
Пострадали 12 человек, десять из них находятся в больнице. Водитель газовоза попал в реанимацию.
Пожар удалось потушить. Прокуратура региона начала проверку.
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ПИПравда Истина
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