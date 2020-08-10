https://ria.ru/20200810/1575587850.html
Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
Власти Волгоградской области предоставили РИА Новости видеозапись с уличной камеры, которая запечатлела мощный взрыв на АЗС. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:50
2020-08-10T14:24
волгоград
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575248383.html
Правда Истина
В этой области часто стали происходить подобные случаи. Видимо глава области не справляется с своими обязанностями ...! Кадровый вопрос!
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волгоград
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры с камер наблюдения
В Волгограде на проспекте Ленина взорвалась газовая заправка. По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Загорской
2020-08-10T13:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия