Назарбаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

АЛМА-АТА, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Белоруссии, сообщила пресс-служба Назарбаева.
"Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь", - говорится в телеграмме.
Назарбаев также отметить личный вклад Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. По словам экс-президента Казахстана, республика нацелена на дальнейшее расширение и углубление связей с Белоруссией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.
"Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран", - отметил экс-президент.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.