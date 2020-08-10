Назарбаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

"Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь", - говорится в телеграмме.

Назарбаев также отметить личный вклад Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. По словам экс-президента Казахстана, республика нацелена на дальнейшее расширение и углубление связей с Белоруссией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.