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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575587398.html
Назарбаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Белоруссии,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:34
президентские выборы в белоруссии
нурсултан назарбаев
александр лукашенко
белоруссия
казахстан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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нурсултан назарбаев, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире

Назарбаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

13:34 10.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АЛМА-АТА, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Белоруссии, сообщила пресс-служба Назарбаева.

"Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь", - говорится в телеграмме.

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Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Назарбаев также отметить личный вклад Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. По словам экс-президента Казахстана, республика нацелена на дальнейшее расширение и углубление связей с Белоруссией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.
"Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран", - отметил экс-президент.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииНурсултан НазарбаевАлександр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанВ мире
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