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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575587368.html
Глава ЕК призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на прошедших накануне выборах главы РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:34
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
урсула фон дер ляйен
александр лукашенко
в мире
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1400x0_80_0_0_c085a9ca157eed7e368b995caac096d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, урсула фон дер ляйен, александр лукашенко, в мире

Глава ЕК призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов

13:34 10.08.2020
538
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на прошедших накануне выборах главы государства, говорится в её Twitter.
"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала она.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяУрсула фон дер ЛяйенАлександр ЛукашенкоВ мире
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