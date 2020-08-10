Глава ЕК призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов

"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала она.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.