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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575585225.html
Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, больше выборов с участием Александра Лукашенко в Белоруссии не будет, а сам он вынужден будет покинуть страну в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:56
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
владимир жириновский
белоруссия
в мире
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Поддерживаю Жириновского.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, владимир жириновский, белоруссия, в мире

Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию

12:56 10.08.2020
10128
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, больше выборов с участием Александра Лукашенко в Белоруссии не будет, а сам он вынужден будет покинуть страну в ближайшие годы.

"Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать", - сказал Жириновский журналистам.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ЖириновскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Поддерживаю Жириновского.
10 августа, 13:00
Егор Панкратов
17000011
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