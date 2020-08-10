Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, больше выборов с участием Александра Лукашенко в Белоруссии не будет, а сам он вынужден будет покинуть страну в ближайшие годы.
"Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать", - сказал Жириновский журналистам.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.