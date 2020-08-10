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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575583955.html
Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве, чтобы выразить "отрицательное отношение" к действиям белорусского лидера Александра... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:57
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир жириновский
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39903/92/399039249_0:149:3001:1837_1400x0_80_0_0_c68f97494e2d3be13d2f12f2a1147714.jpg
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, владимир жириновский

Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве

12:35 10.08.2020 (обновлено: 12:57 10.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Белоруссии в России
Здание посольства Белоруссии в России
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Здание посольства Белоруссии в России. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве, чтобы выразить "отрицательное отношение" к действиям белорусского лидера Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы пришли сюда, к зданию белорусского посольства, чтобы выразить свое отрицательное отношение к действиям Лукашенко", - сказал Жириновский журналистам возле дипмиссии.
По его словам, все, кто пришли вчера проголосовать, должны были получить эту возможность.
"Практика всех посольств в мире: все, кто пришли, они заходят и голосуют. И так во всех странах мира. Двери посольств закрыли, и сотни тысяч белорусов вообще не могли голосовать. В самой Белоруссии в 8 часов закрыли (участки), люди не все зашли на избирательные участки", - добавил Жириновский.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Граждане страны могли проголосовать на участке в здании посольства Белоруссии в Москве, однако сделать это смогли не все: в связи с эпидемиологическими ограничениями у здания собралась большая очередь, участок закрылся в установленное время. Аналогичная ситуация сложилась в посольствах Белоруссии в других странах.
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После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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