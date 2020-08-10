Жириновский приехал к посольству Белоруссии в Москве

"Практика всех посольств в мире: все, кто пришли, они заходят и голосуют. И так во всех странах мира. Двери посольств закрыли, и сотни тысяч белорусов вообще не могли голосовать. В самой Белоруссии в 8 часов закрыли (участки), люди не все зашли на избирательные участки", - добавил Жириновский.