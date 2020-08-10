Стало известно, какие турецкие курорты выбирают туристы из России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По данным аналитического центра туристического сервиса, рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул возглавляют рейтинг продаж авиабилетов за рубеж с 13 июля по 9 августа (с вылетами после 10 августа), сообщает Туту.ру.

Сегодня, 10 августа, возобновилось авиасообщение с тремя турецкими курортами: Антальей, Бодрумом и Даламаном. С 1 августа путешественники уже могут летать в Стамбул и Анкару. Пока, по данным экспертов, большинство тех, кто купил билеты в Турцию, планируют улететь туда в ближайшие две недели, с 10 по 23 августа.

Средние чеки по авиабилетам, оформленным для перелетов в Турцию, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Билеты из Москвы в Анталью обходятся дороже в среднем на 26 процентов, из Москвы в Стамбул — на 30, из Санкт-Петербурга в Анталью — на 35, из Москвы в Даламан — на 71 процент.