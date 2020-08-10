https://ria.ru/20200810/1575583899.html
Стало известно, какие турецкие курорты выбирают туристы из России
По данным аналитического центра туристического сервиса, рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул возглавляют рейтинг продаж авиабилетов за рубеж с 13 июля по 9... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:54
2020-08-10T17:51
туризм
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новости - туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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бодрум, анталья (провинция), новости - туризм, москва, турция, стамбул, санкт-петербург
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. По данным аналитического центра туристического сервиса, рейсы из Москвы в Анталью и Стамбул возглавляют рейтинг продаж авиабилетов за рубеж с 13 июля по 9 августа (с вылетами после 10 августа), сообщает Туту.ру.
Сегодня, 10 августа, возобновилось авиасообщение с тремя турецкими курортами: Антальей, Бодрумом и Даламаном. С 1 августа путешественники уже могут летать в Стамбул и Анкару. Пока, по данным экспертов, большинство тех, кто купил билеты в Турцию, планируют улететь туда в ближайшие две недели, с 10 по 23 августа.
Самыми популярными маршрутами оказались Москва — Анталья, Москва — Стамбул. Также пользуются спросом направления: Санкт-Петербург — Анталья, Москва — Аланья, Москва — Даламан.
Средние чеки по авиабилетам, оформленным для перелетов в Турцию, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Билеты из Москвы в Анталью обходятся дороже в среднем на 26 процентов, из Москвы в Стамбул — на 30, из Санкт-Петербурга в Анталью — на 35, из Москвы в Даламан — на 71 процент.
Путешественникам нужно быть готовым заплатить примерно 20 тысяч рублей за перелет в обе стороны.