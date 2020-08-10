https://ria.ru/20200810/1575582593.html
В Волгограде восемь человек пострадали при взрыве цистерны с газом
В Волгограде на автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом, сообщает МЧС. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:18
2020-08-10T13:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры с камер наблюдения
В Волгограде на проспекте Ленина взорвалась газовая заправка. По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Загорской
2020-08-10T12:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
В Волгограде
на автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом, сообщает МЧС
.
По данным ведомства, пожар начался около 12:40 по местному времени (11:40 мск) в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина, 124а. Разрушено здание станции. Пожару присвоили второй номер сложности.
В 13:46 (12:46 мск) возгорание удалось локализовать, в 14:20 (13:20 мск) его ликвидировали. В тушении участвуют 70 человек и 21 единица техники. Сейчас пожарные разбирают завалы и проливают территорию.
При пожаре пострадали восемь человек, сообщила РИА Новости областная администрация.
"Все пострадавшие — в больнице № 25, один — в реанимации, остальные находятся в ожоговом отделении. В реанимации водитель газовоза", — сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС уточнили, что четверо из пострадавших — пожарные.
Прокуратура Волгоградской области начала проверку.