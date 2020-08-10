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В Волгограде восемь человек пострадали при взрыве цистерны с газом
В Волгограде на автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом, сообщает МЧС. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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Взрыв на газовой заправке в Волгограде: кадры с камер наблюдения
В Волгограде на проспекте Ленина взорвалась газовая заправка. По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Загорской
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия

В Волгограде восемь человек пострадали при взрыве цистерны с газом

12:18 10.08.2020 (обновлено: 13:53 10.08.2020)
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© Фото : МЧС РФ по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте пожара в Тракторозаводском районе Волгограда
Сотрудники МЧС на месте пожара в Тракторозаводском районе Волгограда
© Фото : МЧС РФ по Волгоградской области
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Волгограде на автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом, сообщает МЧС.
По данным ведомства, пожар начался около 12:40 по местному времени (11:40 мск) в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина, 124а. Разрушено здание станции. Пожару присвоили второй номер сложности.
В 13:46 (12:46 мск) возгорание удалось локализовать, в 14:20 (13:20 мск) его ликвидировали. В тушении участвуют 70 человек и 21 единица техники. Сейчас пожарные разбирают завалы и проливают территорию.
При пожаре пострадали восемь человек, сообщила РИА Новости областная администрация.
"Все пострадавшие — в больнице № 25, один — в реанимации, остальные находятся в ожоговом отделении. В реанимации водитель газовоза", — сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС уточнили, что четверо из пострадавших — пожарные.
Прокуратура Волгоградской области начала проверку.
10621209
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградПроисшествия
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