В Волгограде восемь человек пострадали при взрыве цистерны с газом

Сотрудники МЧС на месте пожара в Тракторозаводском районе Волгограда

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Волгограде на автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом, сообщает МЧС

По данным ведомства, пожар начался около 12:40 по местному времени (11:40 мск) в Тракторозаводском районе, на проспекте Ленина, 124а. Разрушено здание станции. Пожару присвоили второй номер сложности.

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В 13:46 (12:46 мск) возгорание удалось локализовать, в 14:20 (13:20 мск) его ликвидировали. В тушении участвуют 70 человек и 21 единица техники. Сейчас пожарные разбирают завалы и проливают территорию.

При пожаре пострадали восемь человек, сообщила РИА Новости областная администрация.

"Все пострадавшие — в больнице № 25, один — в реанимации, остальные находятся в ожоговом отделении. В реанимации водитель газовоза", — сказал собеседник агентства.

В региональном главке МЧС уточнили, что четверо из пострадавших — пожарные.