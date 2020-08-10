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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575578178.html
Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на посту президента Белоруссии,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:02
президентские выборы в белоруссии
касым-жомарт токаев
александр лукашенко
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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касым-жомарт токаев, александр лукашенко, в мире

Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

10:55 10.08.2020 (обновлено: 11:02 10.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на посту президента Белоруссии, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лукашенко и переизбранием на пост президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10:40Президентские выборы в Белоруссии
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба.
Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Белоруссией будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.
"Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания", - отмечается в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10:26Президентские выборы в Белоруссии
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская - 9,9%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. Явка на выборах составила 84,23%.
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Президентские выборы в БелоруссииКасым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоВ мире
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