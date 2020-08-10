Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лукашенко и переизбранием на пост президента Белоруссии.

"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в телеграмме , которую цитирует пресс-служба.

Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Белоруссией будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

"Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания", - отмечается в сообщении.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.