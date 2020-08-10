https://ria.ru/20200810/1575578178.html
Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на посту президента Белоруссии,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:55
2020-08-10T11:02
президентские выборы в белоруссии
касым-жомарт токаев
александр лукашенко
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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касым-жомарт токаев, александр лукашенко, в мире
АЛМА-АТА, 9 авг - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко
по случаю его переизбрания на посту президента Белоруссии
, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лукашенко и переизбранием на пост президента Белоруссии.
"Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в телеграмме
, которую цитирует пресс-служба.
Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Белоруссией будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.
"Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания", - отмечается в сообщении.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская - 9,9%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей. Явка на выборах составила 84,23%.