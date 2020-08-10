В Совбезе назвали главных нарушителей международного права

"На Западе в последние годы придумали какую-то странную вещь – так называемый "порядок, основанный на правилах". Правда, до сих пор никто не может понять, что это за правила. Уж точно не признанное международное право, потому что по количеству его нарушений США и Великобритания уверенно лидируют", - сказал Венедиктов.