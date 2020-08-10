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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575577375.html
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы республики, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:53
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире

Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

10:40 10.08.2020 (обновлено: 10:53 10.08.2020)
12832
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы республики, передает Sputnik Беларусь.
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, Лукашенко набирает 80,23% голосов.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинКитайБелоруссияВ мире
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