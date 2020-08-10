https://ria.ru/20200810/1575577375.html
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах главы республики, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:40
2020-08-10T10:53
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
в мире
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8
китай
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575547661_0:0:1828:1028_1400x0_80_0_0_28a4d5f285a1aee85fbd959a8dfd026b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире