https://ria.ru/20200810/1575576796.html
В России выявили 5118 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3259 выписались из больниц, рассказали журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:32
2020-08-10T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3259 выписались из больниц, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
У 1356 человек (26,5 процента) заболевание протекает без симптомов.
Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — их нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. В целом по стране темпы роста заболеваемости составили 0,6 процента, ниже всего они в Северной Осетии (0,1 процента).
Больше всего новых случаев в Москве — 694. Далее следуют Свердловская область — 179 случаев, Санкт-Петербург — 157, Подмосковье — 153, Ростовская область — 128, Красноярский край — 127.
Замыкают список Чечня и Севастополь, где выявили по пять новых случаев, и Еврейская автономная область, в которой их три.
Число инфицированных в России с начала пандемии достигло 892 654, из них умерших — 15 001 человек, вылечившихся — 696 681.
По последним данным ВОЗ
, в мире насчитывается 19,4 миллиона инфицированных, 722 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф