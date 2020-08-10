МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3259 выписались из больниц, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

У 1356 человек (26,5 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — их нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. В целом по стране темпы роста заболеваемости составили 0,6 процента, ниже всего они в Северной Осетии (0,1 процента).

Больше всего новых случаев в Москве — 694. Далее следуют Свердловская область — 179 случаев, Санкт-Петербург — 157, Подмосковье — 153, Ростовская область — 128, Красноярский край — 127.

Замыкают список Чечня и Севастополь, где выявили по пять новых случаев, и Еврейская автономная область, в которой их три.

Число инфицированных в России с начала пандемии достигло 892 654, из них умерших — 15 001 человек, вылечившихся — 696 681.

По последним данным ВОЗ , в мире насчитывается 19,4 миллиона инфицированных, 722 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.