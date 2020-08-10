https://ria.ru/20200810/1575576693.html
В России за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом
Семьдесят человек с COVID-19 за сутки скончались в РФ, общее количество смертей перевалило за 15 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:33
2020-08-10T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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