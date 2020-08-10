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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575576693.html
В России за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом
Семьдесят человек с COVID-19 за сутки скончались в РФ, общее количество смертей перевалило за 15 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, свердловская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом

10:33 10.08.2020
258
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Семьдесят человек с COVID-19 за сутки скончались в РФ, общее количество смертей перевалило за 15 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев... За весь период по России умерло 15 001 человек", - говорится в сообщении,
В частности, 13 человек умерли в Москве, 10 - в Свердловской области, семь - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСвердловская областьСанкт-ПетербургОбщество
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