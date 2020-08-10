Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну

"Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах – всю страну", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.