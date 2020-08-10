Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. События прошедшей ночи в Белоруссии показали, что действующий президент республики Александр Лукашенко проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколения, не только гражданских, "но и тех, кто в погонах" – всю страну, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах – всю страну", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По мнению российского политика, "не прошла в Белоруссии ни диктатура пролетариата, ни диктатура КПСС, ни диктатура Лукашенко".
"Это конец большевистскому режиму в этой республике. Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре", - подытожил Жириновский.