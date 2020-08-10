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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575576106.html
Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну
События прошедшей ночи в Белоруссии показали, что действующий президент республики Александр Лукашенко проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:22
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
лдпр
кпсс
владимир жириновский
белоруссия
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Жириновский сломался несите нового))
60
не правильно это политику такого уровня вот так вот комментировать. То есть Владимир Вольфович не признает официальные итоги выборов?
41
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, лдпр, кпсс, владимир жириновский, белоруссия

Жириновский: протесты показали, что Лукашенко проиграл страну

10:22 10.08.2020
14009
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. События прошедшей ночи в Белоруссии показали, что действующий президент республики Александр Лукашенко проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколения, не только гражданских, "но и тех, кто в погонах" – всю страну, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодежь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах – всю страну", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По мнению российского политика, "не прошла в Белоруссии ни диктатура пролетариата, ни диктатура КПСС, ни диктатура Лукашенко".
"Это конец большевистскому режиму в этой республике. Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре", - подытожил Жириновский.
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЛДПРКПССВладимир ЖириновскийБелоруссия
Популярные комментарии
Жириновский сломался несите нового))
10 августа, 10:28
eeurope-79
42131013
не правильно это политику такого уровня вот так вот комментировать. То есть Владимир Вольфович не признает официальные итоги выборов?
10 августа, 10:30
sergeyleshchov
3011009
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