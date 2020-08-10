СМИ: "Аэрофлот" продолжил полеты в США и закрытые страны Европы

На прошлой неделе "Аэрофлот" объявил об отмене до 31 августа целого ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавал билеты, и сообщил, что вернет пассажирам деньги или ваучеры. Отмечалось, что такое решение было принято из-за эпидемиологических ограничений.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.