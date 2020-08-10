СМИ: "Аэрофлот" продолжил полеты в США и закрытые страны Европы

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" продолжил осуществлять единичные рейсы в девять из 87 городов своей международной сети, хотя ранее объявил об отмене рейсов по этим направлениям из-за эпидемиологических ограничений, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные портала flightradar24 и источники в авиакомпании.
На прошлой неделе "Аэрофлот" объявил об отмене до 31 августа целого ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавал билеты, и сообщил, что вернет пассажирам деньги или ваучеры. Отмечалось, что такое решение было принято из-за эпидемиологических ограничений.
По данным издания, на неделе с 8 по 15 августа "Аэрофлот" планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два - в Рим и Нью-Йорк и по разу слетать в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании. Полеты, намеченные на 8-9 августа, успешно выполнены, пишет газета со ссылкой на данные сервиса мониторинга движения воздушных судов flightradar24. Билеты в девять городов после 15 августа пока не продаются.
Источники издания в "Аэрофлоте" рассказали, что авиакомпания выполняет единичные полеты в закрытые страны с июня, эти рейсы проходят под регулярными номерами, но оформлены как грузовые, на них получаются разрешения в Росавиации. Как отмечает газета, основной коммерческий смысл этих рейсов - доставка грузов в Россию, но, чтобы рейс из Москвы не летел пустым, на борт берут граждан соответствующих стран или имеющих вид на жительство в этих государствах россиян. Продажи таких рейсов открываются за неделю до вылета, хотя в обычной ситуации "Аэрофлот" начинает продажи за год.
"В настоящий момент бронирование авиабилетов по некоторым направлениям действительно приостановлено до конца летнего сезона. Решение принято в связи с отсутствием определенности по срокам открытия этих направлений. Как только появится ясность, решения о возобновлении сообщений в эти пункты будут приняты, бронирование возобновится", - заявил изданию представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний продавал билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов. Позднее ФАС сообщила, что направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям.
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