Китай выразил протест ряду стран из-за Гонконга

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили совместное заявление, в котором обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга в связи с принятием закона о национальной безопасности, который, по их утверждениям, "размывает фундаментальные права и свободы народа Гонконга". Также пять стран осудили перенос парламентских выборов в автономии, что, по их словам, подрывает демократический процесс. Они призвали власти Гонконга восстановить допуск отстраненных кандидатов к голосованию и провести выборы как можно скорее.

"Министр иностранных дел Канады и других стран 9 августа опубликовали заявление, в котором вновь сделали безответственные заявления относительно Гонконга, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительным протест", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Китая в Канаде.

В посольстве отметили, что администрация Гонконга приняла решение перенести парламентские выборы из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы защищать здоровье и безопасность жителей, а закон о национальной безопасности устранил пробел в законодательстве Гонконга, он будет способствовать обеспечению долгосрочного мира и безопасности в районе.

"Гонконг является специальным административным районом Китая, вопросы Гонконга относятся исключительно ко внутренней политике Китая. Китайская сторона призывает соответствующие страны немедленного прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, используя Гонконг", - подчеркнули в китайской дипмисии.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.