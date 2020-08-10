Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575572192.html
Китай выразил протест ряду стран из-за Гонконга
Китай назвал вмешательством во внутренние дела совместное заявление глав МИД США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии о том, что КНР подрывает... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:48
майк помпео
канада
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_0:94:2401:1444_1400x0_80_0_0_2861366eaa184bb6832d8c0c8284783b.jpg
https://ria.ru/20200808/1575517984.html
https://ria.ru/20200730/1575139623.html
канада
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_0:94:2401:1444_1400x0_80_0_0_2861366eaa184bb6832d8c0c8284783b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_174:0:2225:1538_1400x0_80_0_0_d34ff2a70e40f614d7955efc1ea7a734.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_431:0:1969:1538_1400x0_80_0_0_b99b484d7fd26298ae6384437f27524f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, канада, китай, сша, в мире

Китай выразил протест ряду стран из-за Гонконга

08:48 10.08.2020
2138
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Китай назвал вмешательством во внутренние дела совместное заявление глав МИД США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии о том, что КНР подрывает автономию Гонконга.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили совместное заявление, в котором обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга в связи с принятием закона о национальной безопасности, который, по их утверждениям, "размывает фундаментальные права и свободы народа Гонконга". Также пять стран осудили перенос парламентских выборов в автономии, что, по их словам, подрывает демократический процесс. Они призвали власти Гонконга восстановить допуск отстраненных кандидатов к голосованию и провести выборы как можно скорее.
Вид на Гонконг
8 августа, 08:22
Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными
"Министр иностранных дел Канады и других стран 9 августа опубликовали заявление, в котором вновь сделали безответственные заявления относительно Гонконга, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительным протест", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Китая в Канаде.
В посольстве отметили, что администрация Гонконга приняла решение перенести парламентские выборы из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы защищать здоровье и безопасность жителей, а закон о национальной безопасности устранил пробел в законодательстве Гонконга, он будет способствовать обеспечению долгосрочного мира и безопасности в районе.
"Гонконг является специальным административным районом Китая, вопросы Гонконга относятся исключительно ко внутренней политике Китая. Китайская сторона призывает соответствующие страны немедленного прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, используя Гонконг", - подчеркнули в китайской дипмисии.
Гонконг
30 июля, 04:01
В Гонконге рассказали о задержанных из-за протестов в 2019 году
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
2900003
Обсудить 0
Майк ПомпеоКанадаКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики Рикардо Эрнесто Лагорио
Аргентина отложит совместное с Россией строительство АЭС
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
В Совбезе сочли возмущение Вашингтона по поводу ареста Уилана неуместным
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Эксперт: Лукашенко после протестов продолжит "закручивать гайки"
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства
Милицейские автозаки рядом с местом проведения митинга оппозиции в Минске
Белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Наблюдатель от СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске
Джеймс Ле Мезюрье
В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
Генпрокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал Белоруссию придерживаться демократических стандартов
Предвыборный плакат на улице Минска
Сайты госорганов и государственных СМИ в Белоруссии работают устойчиво
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Иран назвал проект резолюции США по оружейному эмбарго угрозой СБ ООН
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Тихановская получила 9,9% голосов на выборах президента Белоруссии
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
В Совбезе политику США назвали "стратегией слона в посудной лавке"
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
14:29Названы регионы с наибольшей долей людей с иммунитетом к коронавирусу
14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
Лента новостейМолния