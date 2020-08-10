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Озвучены рекомендации по выбору пылесоса для аллергиков
Роскачество запустило исследование пылесосов и подготовило ряд рекомендаций по их выбору для людей, страдающих аллергией, говорится в материалах организации. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:28
роскачество
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60
роскачество

Озвучены рекомендации по выбору пылесоса для аллергиков

08:30 10.08.2020 (обновлено: 12:28 10.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийПродажа бытовой техники
Продажа бытовой техники
© РИА Новости / Сергей Венявский
Продажа бытовой техники. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Роскачество запустило исследование пылесосов и подготовило ряд рекомендаций по их выбору для людей, страдающих аллергией, говорится в материалах организации.

"Роскачество совместно с международными институтами испытаний и исследований качества товаров (ICRT) начало исследование более 40 моделей пылесосов, которые будут проверены по ряду показателей: от безопасности до прочности устройства", — говорится в сообщении организации.

Обычный пылесос при уборке перераспределяет пыль: одна часть оседает в мешке или пылесборнике, другая возвращаться в помещение. "Аллергики будут к этому особенно чувствительны, поэтому им необходимы пылесосы с особым фильтром HEPA ("высокоэффективная очистка воздуха")", — говорится в сообщении.
Такой фильтр сделан из плотных волокон стекла, способных задерживать мельчайшие частицы и не выпускать их обратно в помещение. "Фильтры HEPA способны задерживать частицы размером 0,3 микрона. Для сравнения: размер взрослых особей микроклещей — 100-300 микрон. В состав пыли могут входить еще более мелкие аллергены, например зерна пыльцы, имеющие размер от 15 до 150 микрон. Выхлопные газы машины могут быть размером 2,5 микрона", — перечисляют эксперты.
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Между тем наличие фильтров HEPA не гарантирует эффективность всасывания пыли, поэтому при выборе пылесоса нужно искать баланс между высокой производительностью и наличием эффективных фильтров, необходимых для людей, страдающих аллергией.
Так, чем выше класс HEPA-фильтра, тем больше микрочастиц на литр воздуха он удерживает. Стоит выбирать пылесосы с высокой мощностью, обратить внимание на набор насадок; кроме того, при аллергии предпочтительнее пылесос с моющимся контейнером. Имеет смысл и отказаться от моделей с аккумулятором: чтобы максимально собрать все частицы пыли, рекомендуется тратить около трех минут на каждый квадратный метр, указывают эксперты.
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Роскачество
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