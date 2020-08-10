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Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции
С сегодняшнего дня возобновляются перелеты из России на курорты Турции — в Анталью, Бодрум и Даламан. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

07:35 10.08.2020 (обновлено: 10:14 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве. 10 августа 2020
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве. 10 августа 2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве. 10 августа 2020
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня возобновляются перелеты из России на курорты Турции — в Анталью, Бодрум и Даламан.
Регулярные и чартерные рейсы из Москвы в Анталью планируют "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Победа", "Икар", Red Wings, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и Ifly.
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В Даламан можно будет долететь при помощи S7, "Уральских авиалиний", Royal Flight, "Икара", "Северного ветра", Azur air и "Аэрофлота", в Бодрум — Royal Flight, "Северного ветра", Azur air и "Аэрофлота".
Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят "Россия", "Северный ветер", Red Wings, Ifly и "Уральские авиалинии". Эти же перевозчики, за исключением "России", будут летать в Турцию из Ростова-на-Дону.
Возобновляют полеты и турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Они также будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россия с 1 августа возобновила полеты за рубеж, прерванные из-за пандемии коронавируса. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция (Анкара и Стамбул) и Великобритания, а также Танзания, хотя туда нет прямых рейсов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Да никто ничего не привезет и не привозил! Этот вирус - афера, бизнес и политика.
10 августа, 09:38
ААнтивирус
32014026
Сейчас опять навезут всякой гадости в страну. Потом из-за этих неугомонных, все на самоизоляцию...... Сажать их всех в обсерватор после возвращения.
10 августа, 09:06
Егор Панкратов
35104022
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