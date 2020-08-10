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Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
Четыре человека, включая двух детей, погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T06:30
тверская область
дети
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
тверская область, дети, происшествия

Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек

06:27 10.08.2020 (обновлено: 06:30 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Четыре человека, включая двух детей, погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона.
Возгорание ликвидировали на площади 56 квадратных метров.
Пожар, затронувший 10 жилых домов в Железнодорожном районе Самары
8 августа, 06:35
В Самаре загорелись десять жилых домов
"В населенном пункте Гора Селижаровского района Тверской области произошло возгорание в частном доме. Погибли четыре человека, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.
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Тверская областьДетиПроисшествия
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