https://ria.ru/20200810/1575570804.html
Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
Четыре человека, включая двух детей, погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, сообщил РИА новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T06:27
2020-08-10T06:30
тверская область
дети
происшествия
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тверская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, дети, происшествия