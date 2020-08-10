https://ria.ru/20200810/1575570669.html
Россиян предупредили о более тяжелом течении коронавируса осенью
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян опасается, что осенью есть вероятность столкнуться с... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T05:53
2020-08-10T09:37
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение нового коронавируса
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767352_0:248:2759:1800_1400x0_80_0_0_3512fcb21eebb190677d0a8db3af4098.jpg
https://ria.ru/20200810/1575567804.html
https://ria.ru/20200810/1575570182.html
chebak7510
Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок? - Моня, я вас умоляю... Серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся - таки тогда и отменят
114
Aleksey Torgashov
Ключевая фраза, что, кто соблюдал все меры изоляции, может заболеть в жесткой форме! Ахахахахаха! Даже сейчас можно встретить в городе людей, который катается на велосипеде и при этом в маске! Гробя своё здоровье из нехватки кислорода! Носят маски рот закрыт, нос открыт, ахахахахаха....смысл? Отмените вы этот бред уже! Сколько можно над людьми издеваться! Гриппом и раньше болели и умирали при осложнениях, у каждого отдельного человека при заболевании. Я понимаю, что Собянин и прочие еще не все маски с заводов распродали, но уже и совесть пора иметь!
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767352_0:248:2759:1800_1400x0_80_0_0_3512fcb21eebb190677d0a8db3af4098.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество