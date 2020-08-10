Россиян предупредили о более тяжелом течении коронавируса осенью

"(Мы. — Прим. Ред.) должны быть к этому психологически готовы", — рассказал он " Известиям ".

По словам специалиста, сейчас сложно предположить, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции. Вероятно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше. Также неизвестно, какой эффект даст осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом и ранее известными и относительно безобидными коронавирусами.