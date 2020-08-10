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Россиян предупредили о более тяжелом течении коронавируса осенью
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян опасается, что осенью есть вероятность столкнуться с... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T09:37
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
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общество
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Ключевая фраза, что, кто соблюдал все меры изоляции, может заболеть в жесткой форме! Ахахахахаха! Даже сейчас можно встретить в городе людей, который катается на велосипеде и при этом в маске! Гробя своё здоровье из нехватки кислорода! Носят маски рот закрыт, нос открыт, ахахахахаха....смысл? Отмените вы этот бред уже! Сколько можно над людьми издеваться! Гриппом и раньше болели и умирали при осложнениях, у каждого отдельного человека при заболевании. Я понимаю, что Собянин и прочие еще не все маски с заводов распродали, но уже и совесть пора иметь!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россиян предупредили о более тяжелом течении коронавируса осенью

05:53 10.08.2020 (обновлено: 09:37 10.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный врач Василий Михайлов в "красной зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян опасается, что осенью есть вероятность столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной.

"(Мы. — Прим. Ред.) должны быть к этому психологически готовы", — рассказал он "Известиям".

По словам специалиста, сейчас сложно предположить, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции. Вероятно, они заболеют тяжелее, чем пациенты, которые встретились с заболеванием раньше. Также неизвестно, какой эффект даст осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом и ранее известными и относительно безобидными коронавирусами.

"Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту", — пояснил Тотолян.

Ученый также привел слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предупредила о вероятной циркуляции других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались.
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При этом Тотолян исключает необходимость введения строгого режима самоизоляции в масштабах всей страны. В случае вспышки заболевания в отдельных населенных пунктах будет достаточно ограничиться локальными ограничительными мерами.
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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10 августа, 06:03
cchebak7510
891003210
Ключевая фраза, что, кто соблюдал все меры изоляции, может заболеть в жесткой форме! Ахахахахаха! Даже сейчас можно встретить в городе людей, который катается на велосипеде и при этом в маске! Гробя своё здоровье из нехватки кислорода! Носят маски рот закрыт, нос открыт, ахахахахаха....смысл? Отмените вы этот бред уже! Сколько можно над людьми издеваться! Гриппом и раньше болели и умирали при осложнениях, у каждого отдельного человека при заболевании. Я понимаю, что Собянин и прочие еще не все маски с заводов распродали, но уже и совесть пора иметь!
10 августа, 06:49
Aleksey Torgashov
93110016
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