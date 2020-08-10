Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575570360.html
Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью
Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил возникновение новой волны... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T04:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
сергей собянин
москва
сочи
париж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5d1e1fed9ebb3062b98fd09307adc6df.jpg
https://ria.ru/20200810/1575570182.html
https://ria.ru/20200810/1575568599.html
https://ria.ru/20200725/1574904864.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
москва
сочи
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5d1e1fed9ebb3062b98fd09307adc6df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_972df611e0698fb66fd3d5942801f7ed.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573190060_313:0:2361:2048_1400x0_80_0_0_fc2d43145b700f62e5b3159b764f571e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, сергей собянин, москва, сочи, париж, общество

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

04:59 10.08.2020
27091
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил возникновение новой волны коронавируса в мире осенью.
"В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова те же самые сезонные колебания", — сказал медик в интервью Антону Красовскому для RT.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
04:33Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
По мнению специалиста, сезонный подъем, вероятнее всего, произойдет в середине осени. Заболевшие в этот период будут тяжелее переносить инфекцию чем те, кто заразился летом, считает Фаворов.
"Он не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть, потому что эпидемия прекращается при 70 процентах проиммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов", — пояснил эпидемиолог.
Он также предположил, как в России будет проходить вторая волна. По его мнению, в Москве достаточно рано начнется медленный подъем. При этом сам вирус будет куда более агрессивным, чем сейчас.
"Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на цифры, которые были, допустим, в апреле. Ну, может быть, выйдет, но он уже выйдет где-то в ноябре — январе, а потом начнется постепенное снижение", — сказал Фаворов.
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
04:54Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
Комментируя возможную ситуацию в Москве, он отметил, что может произойти медленное нарастание, контролировать которое будет достаточно легко.
Санкт-Петербурге, в свою очередь, нужно более серьезно готовиться к сезонному подъему, считает эпидемиолог.
"В отношении Сочи я считаю, что во всех прибрежных городах картина более смазанная. Картина будет между Москвой и Питером", — подчеркнул он.
Фаворов добавил, что маски придется носить еще два года.

"Такую стадию миновали"

При этом неделю назад мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве не идет речи о возможности второй волны коронавируса.
"Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс", — сказал градоначальник.
Работа скорой помощи
25 июля, 12:02Распространение нового коронавируса
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью
Он отметил, что крупные мегаполисы, включая Москву, Лондон, Париж и Нью-Йорк уже прошли эту стадию.
Собянин напомнил, что в заболеваемости ежедневный прирост составлял шесть с половиной тысяч новых случаев заражения, то сегодня этот показатель не превышает 650 человек.
В июне мэр также отметил, что в Москве не будет второй волны, поскольку у жителей города вырабатывается коллективный иммунитет.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
023021312
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийСергей СобянинМоскваСочиПарижОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России выявили 5118 новых случаев коронавируса
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Россиян предупредили о более тяжелом течении коронавируса осенью
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Здание Капитолия в Вашингтоне
В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В Минске протестующие начали возводить баррикады
Клавиатура компьютера
Названы новые востребованные профессии
Жара
Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек
Работа за компьютером
Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния