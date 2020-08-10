Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил возникновение новой волны коронавируса в мире осенью.

"В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова те же самые сезонные колебания", — сказал медик в интервью Антону Красовскому для RT

По мнению специалиста, сезонный подъем, вероятнее всего, произойдет в середине осени. Заболевшие в этот период будут тяжелее переносить инфекцию чем те, кто заразился летом, считает Фаворов.

"Он не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть, потому что эпидемия прекращается при 70 процентах проиммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов", — пояснил эпидемиолог.

Он также предположил, как в России будет проходить вторая волна. По его мнению, в Москве достаточно рано начнется медленный подъем. При этом сам вирус будет куда более агрессивным, чем сейчас.

"Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на цифры, которые были, допустим, в апреле. Ну, может быть, выйдет, но он уже выйдет где-то в ноябре — январе, а потом начнется постепенное снижение", — сказал Фаворов.

Комментируя возможную ситуацию в Москве, он отметил, что может произойти медленное нарастание, контролировать которое будет достаточно легко.

Санкт-Петербурге , в свою очередь, нужно более серьезно готовиться к сезонному подъему, считает эпидемиолог.

"В отношении Сочи я считаю, что во всех прибрежных городах картина более смазанная. Картина будет между Москвой и Питером", — подчеркнул он.

Фаворов добавил, что маски придется носить еще два года.

"Такую стадию миновали"

При этом неделю назад мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве не идет речи о возможности второй волны коронавируса.

"Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс", — сказал градоначальник.

Париж и Он отметил, что крупные мегаполисы, включая Москву, Лондон Нью-Йорк уже прошли эту стадию.

Собянин напомнил, что в заболеваемости ежедневный прирост составлял шесть с половиной тысяч новых случаев заражения, то сегодня этот показатель не превышает 650 человек.