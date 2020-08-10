Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян обратил внимание, что некоторые люди не заражаются COVID-19.

"Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2", — пояснил он "Известиям".

Ученый подчеркивает, что такая ситуация наблюдается при детальном обследовании некоторых медиков, которые несколько месяцев работали в "красной зоне".

"(Они. — Прим. ред.) контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", — пояснил Тотолян.

Эксперт считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, не столь затратном и получаемом быстрее, чем вакцина.

Также иммунолог рассказал о случаях, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. По мнению академика, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2.

"Таких пациентов больше, чем мы ожидали", — отметил специалист.

Тотолян уточнил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. Среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше.