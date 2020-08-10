https://ria.ru/20200810/1575570182.html
Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян обратил внимание, что некоторые люди не заражаются... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T04:33
2020-08-10T12:34
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян
обратил внимание, что некоторые люди не заражаются COVID-19.
"Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2", — пояснил он "Известиям".
Ученый подчеркивает, что такая ситуация наблюдается при детальном обследовании некоторых медиков, которые несколько месяцев работали в "красной зоне".
"(Они. — Прим. ред.) контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", — пояснил Тотолян.
Эксперт считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, не столь затратном и получаемом быстрее, чем вакцина.
Также иммунолог рассказал о случаях, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. По мнению академика, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2.
"Таких пациентов больше, чем мы ожидали", — отметил специалист.
Тотолян уточнил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. Среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.