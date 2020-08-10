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Названы новые востребованные профессии
Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие шесть-десять лет, сообщила РИА Новости директор по развитию систем профессиональных... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:18
кем стать
навигатор абитуриента
внии труда
работа
технологии
общество
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Самая востребованная профессия, это охранники. Все предприниматели окружают себя сворой этих людей. Им есть чего и кого бояться. Да и "добро" своё, нажитое "непосильным трудом", тоже надо охранять.
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, внии труда, работа, технологии, общество

Названы новые востребованные профессии

03:30 10.08.2020 (обновлено: 12:18 10.08.2020)
14878
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие шесть-десять лет, сообщила РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Появление новых профессий, как и обновление содержания существующих, связано с модернизацией производства и развитием сферы услуг, а также с широким внедрением цифровых технологий, отметила она.
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Как показали опросы, проведенные ВНИИ труда, появления новых профессий в ближайшие шесть-десять лет ожидают 16 процентов организаций. Около четверти респондентов считают, что должны измениться требования к работникам в рамках уже существующих профессий. Например, сегодня все больше врачей и юристов используют возможности новых средств коммуникации для удаленного консультирования, но при этом содержание их деятельности принципиально не меняется, уточняет эксперт.
"Постепенное развитие содержания профессий и квалификаций идет параллельно с развитием реального сектора экономики. Отслеживать этот процесс позволяет мониторинг изменения профессий с учетом отраслевой специфики. А уже на основе полученных данных корректируются перечни профессий и специальностей для среднего профессионального образования. В этом направлении работает ВНИИ труда", — рассказала Волошина.
Так, развитие интернет-технологий привело к появлению новых профессий — специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным. Для внедрения новых технологий на производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике.
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Например, следствием внедрения автоматизации и цифровизации на железнодорожном транспорте стало появление профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом. Сегодня из этого процесса полностью исключен ручной труд: с помощью автоматизированной системы специалист руководит погрузкой и разгрузкой, оформляет грузы, ведет их учет.
Другой пример новой профессии в этой сфере — оператор дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.
"Это перспективная профессия, которая уже сейчас становится реальностью. Сейчас беспилотные локомотивы курсируют только по Московскому центральному кольцу, но постепенно они будут вытеснять привычные поезда и на других маршрутах. Задача оператора — контролировать движение из центра управления и, в случае внештатной ситуации, управлять поездом дистанционно", — рассказала Волошина.
Еще одна появившаяся совсем недавно, но уже достаточно востребованная профессия — оператор 3D-моделирования. Такие специалисты требуются сегодня в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении, издательском деле и других отраслях. А сами они должны владеть инженерными навыками, уметь работать в программах для объемного трехмерного изображения предмета.
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С развитием цифровизации обновляются практически все профессии — сегодня сложно найти отрасль, в которой бы не применялись высокие технологии. Появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в таких интенсивно развивающихся, как нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство, уточняет эксперт.
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Кем статьНавигатор абитуриентаВНИИ трудаРаботаТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Самая востребованная профессия, это охранники. Все предприниматели окружают себя сворой этих людей. Им есть чего и кого бояться. Да и "добро" своё, нажитое "непосильным трудом", тоже надо охранять.
10 августа, 06:43
Вячеслав Гаджиев
5130000
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