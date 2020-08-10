Пригожин раскрыл секрет похудения

Пригожин отметил, что ему удалось сбросить "пятерочку". Этого удалось добиться благодаря увеличению физической активности, а также уменьшению размеров порций еды.

"Поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму", — пояснил продюсер.

По его словам, ничего сверхъестественного в его способе похудения нет.