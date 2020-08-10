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Пригожин раскрыл секрет похудения
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом поделился секретом похудения. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T04:36
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, общество

Пригожин раскрыл секрет похудения

02:51 10.08.2020 (обновлено: 04:36 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом поделился секретом похудения.
Пригожин отметил, что ему удалось сбросить "пятерочку". Этого удалось добиться благодаря увеличению физической активности, а также уменьшению размеров порций еды.

"Поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму", — пояснил продюсер.

По его словам, ничего сверхъестественного в его способе похудения нет.

"Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак", — сыронизировал Пригожин.

Ранее продюсер рассказал, что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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Мясников раскрыл секрет правильного похудения
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РоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинОбщество
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