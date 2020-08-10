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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575568984.html
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с заявлением к военным, милиции и протестующим, пишет Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T02:53
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская обратилась к силовикам и протестующим

01:51 10.08.2020 (обновлено: 02:53 10.08.2020)
152142
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с заявлением к военным, милиции и протестующим, пишет Sputnik Беларусь.
"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они — часть народа", — приводит издание ее слова в Telegram-канале.
Милиция в Минске вытесняет протестующих за реку
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В ходе протестов в Минске пострадали несколько человек
Также она призвала своих сторонников предотвращать провокации и не давать поводов для применения насилия.
"Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", — отметила она.
В Белоруссии начались массовые протесты после проведения президентских выборов, на которых с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко. В некоторых городах милиция задержала протестующих.
Самая накаленная ситуация сейчас в столице. Сотрудники правоохранительных органов применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Стычки продолжаются в различных районах города.
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Вчера, 23:40Президентские выборы в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко должен уйти. Народ должен победить.
10 августа, 01:55
DPDanila Panov
2018133262
Переворот и измена
10 августа, 01:57
ЛТЛи Тевезз
139344664
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