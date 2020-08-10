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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575566788.html
Супруга Цепкало не смогла подписать жалобу посольству Белоруссии в Москве
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила РИА Новости, что ей и ее сторонникам в воскресенье не дали подписать... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:22
президентские выборы в белоруссии
валерий цепкало
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, россия, москва, белоруссия, в мире

Супруга Цепкало не смогла подписать жалобу посольству Белоруссии в Москве

00:22 10.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника на митинге-встрече кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила РИА Новости, что ей и ее сторонникам в воскресенье не дали подписать коллективную жалобу посольству Белоруссии в РФ в связи с организацией выборов президента в республике.
Ранее Цепкало пришла к зданию дипмиссии на Маросейке в Москве, где вечером в воскресенье прошел стихийный митинг. Его участники собрались подать жалобу в связи с тем, что посольство не услышало их призывы продлить голосование до 22.00.
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"Нас разогнали всех, полиция нас разогнала", - сказала Цепкало.
"Я думаю, они просто не были готовы, не ожидали такого количества избирателей", - добавила она, оценивая процесс голосования.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииВалерий ЦепкалоРоссияМоскваБелоруссияВ мире
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