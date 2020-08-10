https://ria.ru/20200810/1575566788.html
Супруга Цепкало не смогла подписать жалобу посольству Белоруссии в Москве
Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника заявила РИА Новости, что ей и ее сторонникам в воскресенье не дали подписать... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T00:22
2020-08-10T00:22
президентские выборы в белоруссии
валерий цепкало
россия
москва
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, россия, москва, белоруссия, в мире