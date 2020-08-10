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"Легальная резидентура". Кто управляет Украиной, по словам депутата Рады
На Украине у власти иностранные агенты, а допустил их туда бывший президент страны Петр Порошенко, заявил депутат Верховной рады шестого-восьмого созывов Давид... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T08:04
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Украинцы разъехались по всему богато у миру планеты . Теперь у них есть работа с достойной оплатой и выбор . А кто там управляет олигархическим государством нет дела. Иностранцы надеюсь выкинут всех блатных - воров из власти , и Украина станет нормальным государством. Чего и России с Белоруссией желаю .
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей золотарев, укроборонпром, президентские выборы на украине, вашингтон (город), сша, грузия, в мире

"Легальная резидентура". Кто управляет Украиной, по словам депутата Рады

08:00 10.08.2020 (обновлено: 08:04 10.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsСторонники президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 19 апреля 2019
Сторонники президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 19 апреля 2019
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине у власти иностранные агенты, а допустил их туда бывший президент страны Петр Порошенко, заявил депутат Верховной рады шестого-восьмого созывов Давид Жвания. Более того, он и сам "финансировал и подогревал протесты, срывал мирные инициативы". Однако от официального Киева никакой реакции на разоблачения не последовало. О том, почему там не заметили признаний бывшего парламентария, — в материале РИА Новости.

Ради власти и обогащения

"В стране проходит ползучий реванш, рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение, я не могу на это спокойно смотреть", — объяснил свою откровенность Жвания.
Бывший депутат утверждает, что "входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов". "Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами", — делился секретами Жвания.
Он охарактеризовал бывшего президента Украины и его соратников как преступную группировку, "которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения". Помимо Порошенко, это Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.
© Фото : zhvaniya.comДавид Жвания
Давид Жвания
© Фото : zhvaniya.com
Давид Жвания
"Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов", — уверен Жвания. По его словам, пятый президент Украины отдал долги тем, кто привел его к власти. Но не остался внакладе: заработал коррупционным путем примерно четыре миллиарда долларов и вывел эти деньги в офшоры.
Еще одно любопытное свидетельство экс-депутата: при посредничестве Павла Климкина вчерашние заговорщики подкупали некоего еврочиновника, чтобы тот поддерживал кандидатуру Порошенко.

Никто в мире так не делает

"Почему генпрокурор Венедиктова делает вид, что ничего не происходит?" — возмутился Жвания, не увидев никакой реакции официального Киева. И сам же объяснил: "Потому что она находится под влиянием иностранных агентов".
"У них легально действует иностранная резидентура. Часть этих людей все знают — их теперь называют "соросята", они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи", — уточнил Жвания.
Все началось, по его словам, в 2014-м, "когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом". "Он обязался сделать то, что не делает никто в мире, — открыто включить иностранных агентов во власть", — добавил разоблачитель.
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили после освобождения
Бывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили после освобождения
© Sputnik / Стрингер
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Бывший премьер Грузии, экс-глава МВД Вано Мерабишвили после освобождения
Жвания назвал и имена. По его словам, руководит сетью бывший премьер и министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. В его ведении находятся, например, генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс, бывший министр экономики Украины, а также глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии.
Зеленский не избавил украинское государство от иностранной агентуры, продолжил Жвания. "Михаил Саакашвили снова занимается здесь тем, что он называет реформами, хотя если внимательно изучить его предложения, то все сводится только к одному — подчинить все в Украине иностранным структурам", — описывает ситуацию бывший депутат.
Более того, Украина вынуждена сама оплачивать подрывную работу агентов. "Для этого специально созданы должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги", — отмечает Жвания. Этот "ящик Пандоры" открыл Порошенко в обмен на поддержку Демократической партии США, повторил экс-парламентарий.

Давно известно

Эти откровения не вызвали, однако, в украинской политике никакого резонанса. Бывший депутат Рады Александр Онищенко, автор книги о Порошенко "Петр Пятый. Правдивая история украинского диктатора" объяснил эту странность. По его словам, "признания Жвании — не более чем утверждение того, что адекватная часть общества знала давно".
Но выступления Жвании способствуют десакрализации мифа о Евромайдане. "Один из сподвижников ОПГ Яценюка, Порошенко и Турчинова прямым текстом говорит: да, это был государственный переворот и все мы были преступниками. А Порошенко еще и пытался на два фронта работать", — поясняет Онищенко.
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Пятый президент Украины после поражения на выборах в 2019-м проявил большую политическую живучесть. "Порошенко впрыгнул в вагон под названием "оппозиция", и теперь в любом уголовном деле против него будет усматриваться фактор так называемых преследований", — указал Онищенко.

Неоплаченный счет

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отчасти соглашается с тем, что Жвания не сообщил ничего такого, чего бы не знали политические противники Порошенко. А власть не спешит использовать компромат против него, потому что это рикошетом ударит по ней самой.
"Тема глушится и загоняется на периферию, поскольку разрушает системообразующий миф о Майдане. Президентство Зеленского — производная от Порошенко. Он воспринял и весь набор идеологем: культ "небесной сотни", "Путин нападет", "оккупанты в Донбассе". Там нет и слова о гражданском конфликте", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Немой президент — не мой президент!" в Киеве
Участники акции Немой президент - не мой президент! в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции "Немой президент — не мой президент!" в Киеве
Жвания поведал об организованной преступной группировке, которая поступила как в поговорке: хотели приготовить себе обед, а спалили хату. "За стремление кучки деятелей прийти к власти по костям погибших Украина заплатила территориальными и экономическими потерями и жизнями людей. И этот счет не оплачен", — подчеркивает Золотарев.
Однако любые разоблачения не пойдут в дело без политической воли, подводит он итог.

Порошенко на свободе

Заявления Жвании не будут иметь юридических последствий, так как это эмоциональное политическое высказывание, полагает заместитель генерального директора Института национальной̆ стратегии Александр Костин. "Там нет ничего, что послужило бы основанием для уголовного преследования", — уточняет собеседник агентства.
Кроме того, на Украине сформировался политический консенсус между Порошенко и окружением Зеленского. "Явно есть договоренность о неприкосновенности бывшего президента. Тихое закрытие наиболее резонансных уголовных дел это подтверждает", — отмечает эксперт.
Костин напоминает, что даже публикация так называемых пленок Деркача — записей скандальных переговоров Порошенко и Джо Байдена — ничего в украинской политике не изменила: "Порошенко остался на свободе и в политическом поле".
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Костин уточняет слова Жвании: внешний контроль над Украиной — это не только отдельные люди, но и ряд институтов. "Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и суд, которые входят в альтернативную правоохранительную систему, закон о Нацбанке, позволяющий управлять финансовым регулятором и другие организации", — перечисляет эксперт.
Порошенко устраивает большинство партий и политиков Украины, которые так или иначе связаны с олигархами. Поэтому в перспективе речь пойдет о полной реабилитации пятого президента страны, считает Костин. И условий для демонтажа мифа о Майдане на государственном уровне нет. Ведь Зеленский и его команда полностью приняли эту идеологию.
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Популярные комментарии
Украинцы разъехались по всему богато у миру планеты . Теперь у них есть работа с достойной оплатой и выбор . А кто там управляет олигархическим государством нет дела. Иностранцы надеюсь выкинут всех блатных - воров из власти , и Украина станет нормальным государством. Чего и России с Белоруссией желаю .
10 августа, 08:27
freizdorf
11910025
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