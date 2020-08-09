В Петербурге прошел митинг у посольства Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать в отделении посольства Белоруссии в Петербурге и некоторое время оставались у здания, разошлись, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вечером несколько десятков человек находились у отделения посольства после закрытия участка, выражая недовольство тем, что не успели проголосовать.
Собравшиеся разошлись после того, как к ним вышел представитель участка и вынес протокол по итогам голосования. Как рассказали собравшиеся, согласно протоколу, на участке проголосовали 766 человек.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. В России можно было проголосовать на участках в Москве, Петербурге и Калининграде. В общей сложности на территории России на выборах президента Белоруссии проголосовали около 5,2 тысячи человек, в Москве - около 4 тысяч, в Санкт-Петербурге - около 800, в Калининграде - около 500.
Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>