В Петербурге прошел митинг у посольства Белоруссии

Ранее сообщалось, что вечером несколько десятков человек находились у отделения посольства после закрытия участка, выражая недовольство тем, что не успели проголосовать.

Собравшиеся разошлись после того, как к ним вышел представитель участка и вынес протокол по итогам голосования. Как рассказали собравшиеся, согласно протоколу, на участке проголосовали 766 человек.