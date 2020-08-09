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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575564200.html
В Минске начались стычки протестующих с милицией
В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:27
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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минск
белоруссия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
2020-08-09T22:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске начались стычки протестующих с милицией

22:55 09.08.2020 (обновлено: 23:27 09.08.2020)
19677
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
В районе стелы "Минск — город-герой", отмечает корреспондент, слышны громкие хлопки. К месту разгона протестующих проследовали три кареты скорой помощи.
Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что среди митингующих есть раненые, они в крови.
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках.
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Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.
В некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Обсудить 104
Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Удачи белорусам.
9 августа, 22:58
DPDanila Panov
73211122
Ну вот и всё. Майдан.
9 августа, 22:57
ddeluxo-87
25232252
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