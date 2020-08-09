В Минске начались стычки протестующих с милицией

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.

Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020

В районе стелы "Минск — город-герой", отмечает корреспондент, слышны громкие хлопки. К месту разгона протестующих проследовали три кареты скорой помощи.

Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что среди митингующих есть раненые, они в крови.

По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках.

Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.

Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте. В некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции.уже начались в Минске, Витебске и Бресте.