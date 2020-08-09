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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575561073.html
В Белоруссии начались задержания
В Белоруссии начались задержания после завершения голосования на президентских выборах, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-10T00:21
президентские выборы в белоруссии
витебск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_0:119:3220:1930_1400x0_80_0_0_810980c4143bc73bc61c03433b5e67c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витебск, белоруссия, в мире

В Белоруссии начались задержания

21:05 09.08.2020 (обновлено: 00:21 10.08.2020)
31926
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
© Sputnik
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Белоруссии начались задержания после завершения голосования на президентских выборах, передает Sputnik Беларусь.

Минск

Наиболее активные столкновения между протестующими и силовиками проходят в центре столицы. На площади Победы оппозиция начала зажигать файеры и бросать их в сторону силовиков.
Для разгона митингующих милиция применила светошумовые гранаты.
Сообщалось, что среди протестующих есть раненые, они в крови.
Пострадавшим оказывают помощь, движение автотранспорта в этом районе перекрыто. Со ссылкой на оперативные службы Sputnik Беларусь передает, что несколько пострадавших доставлены в больницы.
Около 00.00 скопившуюся с площади у стелы "Город-герой" в центре Минска толпу оппозиционеров вытеснил ОМОН.

Витебск

Кроме того, передает Sputnik, сотрудники правоохранительных органов начали "паковать" людей в автозаки на площади Ленина в центре Витебска.
"При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет", — говорится в публикации.
По данным агентства, въезды в близлежащие дворы у площади заблокировали сотрудники ГАИ. Милиционеры призывают горожан не скапливаться.
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
Вчера, 22:04Президентские выборы в Белоруссии
"Вы хотели мордобоя?" Как прошли выборы президента Белоруссии

Брест и Гродно

Белорусы начали собираться и в центре Бреста. ОМОН разгоняет несанкционированную акцию.
"Люди скандируют "Живи, Беларусь" и "Позор"", — говорится в сообщении агентства.
В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием.
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Светлану Тихановскую, как показали опросы, поддержали 6,8 процента избирателей. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства лидирует по результатам подсчета голосов на закрытых участках.
Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
© РИА Новости / Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

Военнослужащие на избирательном участке во время президентских выборов в Минске. 9 августа 2020
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Виктор Толочко

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

Члены избирательной комиссии с документами во время президентских выборов в Минске, Беларусь. 9 августа 2020
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© РИА Новости / Антон Денисов

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Виктор Толочко

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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Президентские выборы в БелоруссииВитебскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
оппозиция везде кричит, что они большинство....
9 августа, 21:24
Анна Луч
66400148
Нарушил? Отвечай. Работайте, братья!
9 августа, 21:19
Zlydennemets Three
50110044
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