МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Белоруссии начались задержания после завершения голосования на президентских выборах, передает Sputnik Беларусь . В Белоруссии начались задержания после завершения голосования на президентских выборах, передает

Минск

Наиболее активные столкновения между протестующими и силовиками проходят в центре столицы. На площади Победы оппозиция начала зажигать файеры и бросать их в сторону силовиков.

Для разгона митингующих милиция применила светошумовые гранаты.

Сообщалось, что среди протестующих есть раненые, они в крови.

Минск гудит, в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Столкновения в Минске.



По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые. pic.twitter.com/CsTf50Zzt5 — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 9, 2020

Пострадавшим оказывают помощь, движение автотранспорта в этом районе перекрыто. Со ссылкой на оперативные службы Sputnik Беларусь передает, что несколько пострадавших доставлены в больницы.

Около 00.00 скопившуюся с площади у стелы "Город-герой" в центре Минска толпу оппозиционеров вытеснил ОМОН.

Витебск

Кроме того, передает Sputnik, сотрудники правоохранительных органов начали "паковать" людей в автозаки на площади Ленина в центре Витебска.

"При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет", — говорится в публикации.

По данным агентства, въезды в близлежащие дворы у площади заблокировали сотрудники ГАИ. Милиционеры призывают горожан не скапливаться.

Брест и Гродно

Белорусы начали собираться и в центре Бреста. ОМОН разгоняет несанкционированную акцию.

"Люди скандируют "Живи, Беларусь" и "Позор"", — говорится в сообщении агентства.

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих, люди жалуются на проблемы с дыханием.

По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Светлану Тихановскую, как показали опросы, поддержали 6,8 процента избирателей. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства лидирует по результатам подсчета голосов на закрытых участках.

Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя. При этом соратники Тихановской утверждают, что по результатам альтернативного подсчета голосов она получила более 80 процентов. Кандидат Андрей Дмитриев также заявил о грубых нарушениях при подсчете голосов и пообещал обратиться в суд.